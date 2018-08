Kita für Kinder und Eltern

Immer was los: beim Mittagessen der Eltern-Kind-Gruppe des Jugendsozialverbundes © Foto: Jens Sell

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Zwölf Mütter und 16 Kinder werden in der Eltern-Kind-Gruppe Mühlenwichtel beim Jugendsozialverbund täglich betreut. Erfahrene Erzieherinnen und Ehrenamtler betreuen die Kinder und geben den meist allein erziehenden Eltern Lebenshilfe.

Draußen hämmert die Sommersonne vom Himmel, drinnen, hinter vorgezogenen Vorhängen, ist es erträglicher. Dort sitzen Kinder am Essenstisch. Corinna Wallner aus Petershagen stellt ihrem vierjährigen Sohn Alexander einen Kinderteller mit Kartoffelsalat und Backfisch hin. Auch die Strausbergerin Mandy Cyllik verköstigt ihren Louis (4). So richtig kommt das Essen bei den Kindern nicht an, aber es schmeckt halt auch nicht jeden Tag gleich.

Die Mühlenwichtel beim Jugendsozialverbund, zu dem die vier gehören, haben alles, was eine Kita auch hat: kindgerechte sanitäre Anlagen, einen Ruheraum mit Iglu-artigen Schlafstätten, Garderobe und Spielzimmer. Bei passendem Wetter verbringen Kinder und Eltern viel Zeit im Freien. Ein schöner Kleinkinderspielplatz liegt neben dem Vereinsgebäude. „Doch wir hätten gerne mehr Räume“, sagt Leiterin Ute Seifert. Gemeinsam mit Erzieherin Nadja Born – beide werden für die Eltern-Kind-Gruppe des Jugendsozialverbunds vom Jobcenter finanziert – legt sie Wert darauf, dass auch in der Vereinsstätte im Mühlenweg 6 die Bildungsbereiche Körper, Bewegung und Gesundheit, Sprache, Kommunikation und Schriftkultur, Musik, Darstellen und Gestalten, Mathematik und Naturwissenschaft sowie Soziales Leben wie in anderen Kitas gepflegt werden. „Wir schulen einerseits die Motorik, das Sozialverhalten, die Sprache, Musik und Naturwissenschaften bei den Kindern, vermitteln das aber auch den Eltern, damit sie selbst ihre Kinder dabei unterstützen können“, sagt die Pädagogin.

Viele Mütter seien erstaunt, wenn die Erzieherinnen der Gruppe einen spielzeugfreien Tag vorschlagen. Doch wenn sie es praktisch testen, wundern sie sich selbst darüber, wie gut das mal funktioniert. Ganz nebenbei kommt auch der zahnärztliche Dienst des Jugendamtes vorbei und untersucht die Kinder. Für sie sei es ja auch wichtig, die Tage nicht nur allein zu Hause mit der Mutti zu verbringen, sondern auch mit gleichaltrigen Kindern Erlebnisse zu teilen. Dann fahren sie mit in den Berliner Zoo oder gehen aufs Feld in Wesendahl zum Erdbeerpflücken, kochen danach Marmelade, die es später zum Frühstück gibt.

Die Unterstützung der Eltern – meist sind es allein erziehende Mütter, aber auch ein Vater war schon dabei – liegt auch in den Händen von Sabine Brosch. „Was sie alles an Schriftkram beherrscht, ist Wahnsinn“, sagt Monique Simon aus Eggersdorf über die Linken-Stadtverordnete, während sich Sohn Tristan (5) und Tochter Lillith (2) an sie drängen.

Sabine Brosch war 20 Jahre lang im früheren Arbeitsamt und im Jobcenter tätig und kennt sich mit Anträgen und Belegen für die Familienkasse und Arbeitsvermittlung, Fördermaßnahmen und Teilhabegesetz bestens aus. Mindestens genauso wichtig ist aber die menschliche Erfahrung, der richtige Ratschlag, wenn er denn gebraucht und angenommen wird. Denn es dauere mitunter seine Zeit, bis eine Mutter in schwieriger sozialer und familiärer Lage innerlich für solche Hilfen bereit sei, weiß die Ehrenamtlerin. Seit diese Qualifizierung der Mütter nicht mehr vom Jobcenter getragen wird, ist die Gleichstellungsbeauftragte des Landes, Monika von der Lippe, dafür eingesprungen, merkt Sabine Brosch dankbar an. Gedreht werden könne an vielen Schrauben, auch Verbindungen hergestellt werden zu unterschiedlichsten anderen Stellen wie der Schuldnerberatung und dem Jobcenter. Aber: „Ich bekomme für meinen Sohn keinen Kitaplatz in Eggersdorf“, sagt Monique Simon, „das ist gerade im letzten Jahr vor der Einschulung schlecht, weil er nicht lernt, einen Tag ohne mich zu verbringen.“

Ein Drittel der betreuten Kinder sind die syrischer Flüchtlinge. Deshalb ist an den Wänden im Flur auch das syrische Alphabet, unterlegt mit Bildern, zu sehen. Bei Gesprächen mit den Eltern übersetzen oft die Kinder, sie lernen schnell. Über den Kartoffelsalat mit Backfisch klagen sie nicht. Und als es zum Nachtisch Melone gibt, langen alle gerne zu.