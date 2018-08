Wie lesbisch muss Batwoman sein?

Frankfurt (Oder) (MOZ) In ihrem ersten Leben ist die reiche und schöne Kate Kane Mitglied der Oberschicht von Gotham, nachts kämpft sie als trainierte Straßenkämpferin gegen das Böse: Batwoman gehört zum Arsenal der DC-Comicfiguren.

Eine Besonderheit der ursprünglich als Freundin von Batman angelegten Figur: Sie lebt seit zwölf Jahren offen lesbisch. Batwomans Abenteuer sollen demnächst als TV-Serie verfilmt werden. Große Freude also bei der LGBT-Community (das steht für: Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender)? Überhaupt nicht. Vertreter dieser Minderheiten beschimpften die geplante Hauptdarstellerin Ruby Rose auf Twitter derart gehässig, dass sie ihre Zusage zurückzog. Der Vorwurf: Sie sei nicht lesbisch genug.

Damit ist die aus „Orange Is The New Black“ bekannte Schauspielerin nicht alleine. In jüngster Zeit hat die LGBT-Community in den sozialen Netzwerken auch gegen weitere Kollegen Stimmung gemacht. Scarlett Johansson zog sich daraufhin als geplante Besetzung eines Transgender-Mannes in „Rub und Tug“ zurück; Jack Whitehall bekam Gegenwind, weil er im Disney-Film „Jungle Cruise“ einen schwulen Charakter verkörpern soll. Der Vorwurf ist immer der gleiche: Die Darsteller seien selbst nicht schwul, nicht transsexuell oder sogar, wie bei der lesbischen Ruby Rose, nicht lesbisch genug.

Ein ziemlich schräger Vorgang, könnte man meinen – geht es doch bei der Schauspielerei gerade darum, etwas darzustellen, das man NICHT ist. Bei einigen Rollen (Aliens?) wäre Authentizität auch unmöglich. Sollte es also nicht schlicht darum gehen, die bestmögliche Besetzung zu finden?

Allerdings ist dieser Gedanke, guckt man genauer hin, recht naiv. Besetzung ist im Theater- und Filmgeschäft eine lange Geschichte der Diskriminierung. Zu Shakespeares Zeit spielten Männer Frauenrollen, weil Frauen nicht auf die Bühne durften; noch heute werden asiatische oder afrikanische Figuren oft von weißen Hollywood-Stars verkörpert. Und selbst 2018 gibt es kaum offen homosexuelle A-Promis – zu groß wohl die Furcht, nicht mehr glaubhaft für eine Mann/Frau-Liebesgeschichte besetzt zu werden. Die Auswahl für eine Rolle hängt also mitnichten nur vom Talent ab.

Die Antwort auf diese Ungerechtigkeit dürfte aber kaum im Gezeter auf Twitter liegen; es braucht ganz pragmatisch Starpower, um Filme ins Kino oder auf die Mattscheibe zu kriegen. Würde die Batwoman-Serie wegen der Querelen sterben, hätte die Community die Chance auf eine starke Identifikationsfigur auf großer Leinwand verloren.

Der Knackpunkt ist ein ganz anderer. Es braucht mehr authentische, überraschende, differenzierte Figuren. Wie die der schwarzen Nasa-Programmiererinnen in „Hidden Figures“ oder die von Plum, der übergewichtigen Hauptfigur in der grandiosen Amazon-Serie „Dietland“. Wer wirklich will, dass sich auf dem Bildschirm etwas ändert, und langfristig auch bei unseren Denkgewohnheiten, sollte statt der Besetzung lieber Drehbuch, Regie und Finanzierung in den Blick nehmen.