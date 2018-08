Exkursion zu den Bändertonen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Fachleute sind begeistert ob dieses geologischen Aufschlusses, sprechen von einer Attraktivität im wissenschaftlichen Sinne, wie sie ganz selten in Brandenburg ist. Der Laie indes fährt achtlos vorbei, nimmt kaum Notiz von den Bändertonen bei Macherslust. Wenn er sie denn überhaupt findet. Denn das Geotop liegt etwas versteckt, abseits der Oderberger Straße. Kein Wegweiser, kein Hinweis, nichts. Was Gerd Lutze und seine Mitstreiter von der „Märkischen Eiszeitstraße“ gern ändern würden.

Eines hat sich in den vergangenen Wochen aber schon getan. Die August-Bier-Stiftung, der das Areal gehört, habe das Gelände beräumt, gesichert und „ordentlich gestaltet“. Dies habe er jüngst mit Freude zur Kenntnis genommen, als er mit Studenten der Ruhr-Universtität Bochum vor Ort war. Die Gruppe angehender Geologen und Geografen war im Rahmen einer Fachexkursion in der Region unterwegs, besuchte neben Sperlingsherberge im Geopark „Eiszeitland am Oderrand“ (Gemeinde Ziethen) eben auch den Aufschluss in Eberswalde.

Die Aktion sei zumindest ein erster Schritt, das Geotop für Interessierte und Touristen ansprechend zu erschließen, so Lutze. Leider habe die Stadt Eberswalde eine Übernahme mit Verweis auf einen erhöhten Pflegeaufwand und damit verbundene Kosten abgelehnt. Wünschenswert wäre noch eine zeitgemäße Beschilderung. Momentan weise an der Wand lediglich eine „uralte Holztafel aus DDR-Zeiten“ auf die Bändertone hin. Das Kuriose: Die Stadt hatte bereits neue Tafeln anfertigen lassen, die jetzt verrotten, eben weil das Rathaus sein ursprünglich bekundetes Interesse zurückgezogen habe.

Gleichwohl: Die Bändertone sind ein überaus imposantes Zeugnis der Eiszeit. Sie seien in der Endphase, der Austauphase eines Gletschers vor zirka 17 000 Jahren entstanden. Durch Sedimentablagerungen. Im Sommer, so erklärt der Fachmann, haben sich die dicken, hellen Schichten gebildet, die um die fünf bis 20 Zentimeter stark sind, im Winter, als weniger Schmelzwasser anfiel, die dünnen, dunklen. Auf diese Weise seien an der 20 Meter langen und drei bis vier Meter hohen Wand etwa 15 bis 20 Jahre nachvollziehbar. „Also eine relativ kurze Episode.“ Zu DDR-Zeiten, weiß Lutze, haben Ofensetzer an der Wand Lehm bzw. Ton abgebaut. Heute brüten dort in Höhlen Eisvögel.