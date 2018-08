Granate und Zünder entdeckt

Hans Still

Wandlitz Kampfmittelbergungstaucher aus Nordvorpommern haben im Wandlitzsee ihre Arbeit aufgenommen und suchen zehn Tage lang in Ufernähe nach gefährlicher Weltkriegsmunition. Am Dienstag wurde der erste Taucher fündig.

Patronen, Sprengbomben oder auch Granaten sind ihr tägliches Geschäft. Ein Viertel eines Fußballfelder misst der neue Arbeitsbereich von Lukas Rohne* und Wolfgang Meier*, nämlich 1000 Quadratmeter Fläche im Wandlitzsee, direkt hinter der Jugendherberge. Die beiden Taucher wollen ihre wahren Namen nicht verraten. Der Grund für ihre Vorsicht: Sie haben täglich mit Kampfmitteln zu tun. „Man weiß nie, wer das liest und glaubt, schnell an scharfe Munition zu kommen“, begründen beide ihre Vorsicht.

Dezente Zurückhaltung erfordert auch ihre Arbeit als Profitaucher mit der Spezialisierung als Feuerwerker. Diese von der Bundeswehr übernommene Berufsbezeichnung weist sie als fachtechnische Aufsichtspersonen in der Kampfmittelbergung aus. „Die Munition liegt seit 73 Jahren im Wasser, wurde unsachgemäß gelagert, da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein“, erinnern die Taucher an die Gefahren in ihrem Job.

Seit Montag sind sie in Wandlitz im Einsatz, am Dienstag gab es die ersten Funde. Mit Hilfe einer speziellen Sonde stieß ein Taucher zuerst auf eine scharfe Gewehrgranate. Ein Spielzeug ist das keinesfalls, bestätigt Jens Simon vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei, der bis zum Ende der Suche jeden Tauchgang beobachten wird. „Eine Gewehrgranate besitzt die Sprengkraft einer Granate. Darin sind 20 bis 30 Gramm Sprengstoff verbaut“, erklärt der Spezialist, der für die Kampfmittelbeseitigung in den Landkreisen Oberhavel und Barnim zuständig ist. Immerhin konnten allein in diesem Jahr sechs Tonnen Munition in beiden Landkreisen geborgen werden. Dabei gehört die Stadt Oranienburg nicht einmal zum Gebiet, in dem Simon die Verantwortung schultert. „Besonders im Barnim gibt es eine hohe Belegungsdichte durch die Rote Armee“, erklärt Simon und meint damit die Vielzahl von Schieß- und sonstigen Übungsplätzen der russischen Armee. Dort, aber auch auf den Schießplätzen jeder anderen Armee dieser Erde, finden sich immer Hinterlassenschaften wie scharfe Patronen oder Blindgänger. In Oberhavel gab es in der Vergangenheit etliche Rüstungsbetriebe, dort werden immer wieder Hinterlassenschaften aus dem ersten Weltkrieg gefunden.

Eine weiße Boje kennzeichnet im Wasser des Wandlitzsees den Fundort der Granate. Später sollen weitere Funde folgen. „Die Granate liegt im Auto. Zudem ein Granat- und ein Gewehrzünder“, vermeldet Simon am Dienstagnachmittag. Die Munition wird später in einer zur Brandenburger Polizei gehörenden Anlage kontrolliert vernichtet.

105 Fundstellen gab es in beiden Landkreisen in diesem Jahr – am Dienstagnachmittag inspizierte Simon bei Trampe auf einem ehemaligen Schießplatz der Russen die 106. Einzelfundstelle. Dass bislang so wenig passiert ist, schreibt er der Umsicht zu, mit der viele Bürger im Zusammenhang mit Fundmunition zu Werke gehen. „Auch im Zweifelsfall sollten die Bürger immer die Polizei oder das Ordnungsamt informieren. Wenn sich der Fund hinterher als Blechbüchse erweisen sollte, ist das überhaupt nicht schlimm“, erinnert Simon.

So gesehen, hatte der Berliner Schnorchler, der Anfang August auf dem Grund des Wandlitzsees Munition entdeckt hatte, alles richtig gemacht. Zwar konnte er die Stelle nicht genau beschreiben, aber das mit Zaunfeldern abgesperrte Gebiet am Ufer des Wandlitzsees zeigt nun an, in welchem Areal die Taucher ihre Bahnen ziehen.

Die Bedingungen im See kommen den Tauchern entgegen. Die Wassertemperaturen liegen deutlich über 20 Grad Celsius, die Sichtweiten übersteigen sogar drei Meter. Wenn die Taucher mittels ihres Detektors Metallteile finden, spülen sie diese mit einem Wasserstrahl frei, bis das Metall zum Vorschein kommt. Die Sonde zeigt sogar Metall in gut zwei Metern Tiefe unter dem Grund des Sees an.

* Namen geändert