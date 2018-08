Zahlreiche Sperrungen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ab heute müssen Eisenhüttenstädter und Besucher mit großräumigen Sperrungen leben. Aufgrund des Stadtfestes und den Vorbereitungen dafür gibt es umfangreiche Verkehrseinschränkungen rund um die Festmeile zwischen Beeskower Straße, Lindenallee und Straße der Republik. Auch für den Busverkehr sind Änderungen zu beachten.

Ab heute, 8 Uhr, bis Montag, 18 Uhr, ist die Beeskower Straße (B 112) zwischen Fritz-Heckert-Straße und Karl-Marx-Straße gesperrt, ebenso die Lindenallee und die Werkstraße zwischen Beeskower Straße und Zufahrt ehemals „Innova“. Der Verkehr der Bundesstraße 112 wird in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder)/Beeskow über die Straßen Am Gewerbepark – Nordpassage – Waldstraße und in Fahrtrichtung Guben über die Diehloer Straße – Straße der Republik umgeleitet.

Natürlich gilt in all diesen Bereichen ab heute auch ein Halte- und Parkverbot. „Wir hatten diesbezüglich in den vergangenen Jahren noch nie Probleme“, sagt Jörg Slupecki, Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung in der Stadtverwaltung. „Wir werden uns das anschauen und falls wir doch ein Fahrzeug sehen, versuchen wir den Halter zu ermitteln und zu kontaktieren.“ Erst wenn nichts hilft, komme ein Abschleppdienst zum Einsatz. Auf dem Bauernmarkt wird das Halten und Parken nur für Händler zugelassen, teilt das Rathaus mit. Die Marktfläche selbst sei von dem Verbot nicht betroffen, der Marktbetrieb somit gewährleistet.

Am Freitag wird es von 20 Uhr bis 21 Uhr temporäre Sperrungen für den Lichterzug vom Zentralen Platz über die Straße der Republik ins Veranstaltungsgelände geben. Die Straße der Republik wird durch die Polizei kurzzeitig quer abgesperrt.

Schon seit Dienstagnachmittag ist die Rosa-Luxemburg-Straße aufgrund eines Bühnenaufbaus an der Lindenallee eine Sackgasse, für die Eichendorffstraße gilt das ab heute. Zur Gewährleistung von Feuerwehrzufahrten werden in der Eichendorffstraße, der Rosa-Luxemburg-Straße sowie hinter dem Hochhaus Lindenallee 54 absolute Halteverbote eingerichtet.

Von den Änderungen im Linienverkehr sind folgende Linien betroffen: 451, 452, 453, 400/401, 440 sowie 448.(ja)