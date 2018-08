Meilenstein an der B96 in Löwenberg erneuert

Jana Reimann-Grohs

Löwenberg (MOZ) Seit 2012 hat sich die Forschungsgruppe Meilensteine um den Kilometerstein gekümmert, der in Löwenberg an die Bundesstraße 96 gehört. Jetzt ist er ein gut restaurierter Blickfang in der Straßenmitte.

Es ist wie immer laut an der Bundesstraße 96 in Löwenberg, genauer gesagt: am Abzweig der Bundesstraße 167 Richtung Liebenwalde. Doch hat sich an der befahrenen Kreuzung seit Ende Mai Gravierendes getan. Die Sommersonne lässt eine gelb-rote Blumendecke inmitten der Kreuzungsanlage aufleuchten. Direkt daneben steht, eingebettet in die begrünte Verkehrsinsel, seit einigen Wochen ein 1,80 Meter hoher, beschrifteter Dreikant-Stein.

„Diese Aktion hat ein sehr würdiges Ende für alle Beteiligten gefunden“, sagt Steinmetz Rolf Zimmermann beinahe andächtig, und fügt hinzu: „Das war ein langer Prozess seit 2012.“ Nein, hier ist nicht von einem Begräbnis die Rede. Es handelt sich vielmehr um die Wiedergeburt eines ganz besonderen Obelisken, eines Steins, für den sich Rolf Zimmermann maßgeblich eingesetzt hat.

Zimmermann ist Vorstandsmitglied des länderübergreifenden Vereins „Forschungsgruppe Meilensteine“. Die Gruppe kümmert sich um die Meilensteine des Norddeutschen Bundes, erklärt er. Ungefähr 2 800 Stück seien inzwischen in ihrer Datenbank erfasst worden. „Wir schauen, dass sie nicht beschädigt, entwendet oder umgelagert werden. Wenn uns jemand auf einen alten Stein aufmerksam macht, werden wir aktiv und geben restauratorische Empfehlungen.“

Der restaurierte Stein ist aber kein „gebürtiger“ Meilenstein, sondern vermutlich 1936 bereits mit Kilometerverweis entstanden. Er weist auf die exakte Entfernung nach Berlin und Stralsund hin – es sind von dieser Stelle aus 50 beziehungsweise 182 Kilometer.

Als er das erste Mal im Juni daran vorbeifuhr, sei er so begeistert gewesen, dass er am liebsten sofort im Kreuzungsbereich hätte anhalten wollen, erzählt Bernd Erzmann. Das hat das aktive Meilenstein-Vereinsmitglied dann aber doch lieber unterlassen und erst auf der Rücktour vom Stechlinsee ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt, um sich den Stein näher anzusehen. Dass ein Meilen- oder Kilometerstein so günstig und gut sichtbar mittig platziert sei, komme nicht oft vor, so Erzmann. „Meistens stehen Meilensteine etwas abseits von der Straße.“

Wie Meilenstein-Forscher Zimmermann hat auch Bernd Erzmann ein Faible für steinerne Geschichtszeugnisse. Der Elektro-Ingenieur hatte schon in Birkenwerder alte, unbekannte Steine entdeckt und daraufhin Kontakt zum Verein aufgenommen. Inzwischen ist er selbst forschendes Mitglied. Er hebt die Zusammenarbeit der Straßenmeisterei Nassenheide und der Gemeinde Löwenberger Land zur Restauration des Kilometersteins hervor. Initiiert hat die Aufarbeitung seine Forschungsgruppe.

Von 35 Mitgliedern, teilweise auch in Polen vertreten, ist Herbert Liman mit 92 Jahren das älteste. Aufgrund seiner alten Verbindungen – er war Mitplaner des Berliner Straßenbahnnetzes und ist immer noch als Verkehrshistoriker tätig – hält der Verein stets sehr gute Kontakte zu allen Straßenmeistereien in Brandenburg.

Der dreikantige Kilometerstein war einige Zeit in der Straßenmeisterei Nassenheide eingelagert, da er nördlich des Ortes an der B 96 ohne Fundament stand und anfing zu kippen. Aus den überzeichneten Originalangaben konnte sein ursprünglicher Standort abgeleitet werden. Restaurator Konrad Simon aus Berlin arbeitete den Stein auf Veranlassung der Straßenmeisterei auf. Er wurde außerdem gereinigt und mit Originalfarbe neu ausgelegt. Kilometersteine sind wie Meilensteine zu echten Raritäten geworden. Das Verkehrsministerium plante nach 1937, alle zehn Kilometer Steine nach einheitlicher Norm aufstellen zu lassen. Der Zweite Weltkrieg und andere Widrigkeiten ließen die Straßenmeistereien aber vor Jahrzehnten andere Prioritäten setzen.

Etwa 40 Meilen- oder Kilometersteine konnten auf Initiative des Vereins schon in mehreren Regionen wiederhergestellt werden. Sie stehen in unterschiedlicher Form und Ausführung in Berlin und Brandenburg verteilt. Das Säubern des alten Löwenberger Steines mit wissenschaftlicher Analyse von Schrift und Farbgebung sei besonders aufwendig gewesen, berichtet der Vehlefanzer Rolf Zimmermann.

Mit diesem restaurierten Kilometerstein gebe es bisher nur zwei bekannte Typen dieser Bauart, berichtet er. Der andere befindet sich im Landkreis Spree-Neiße, nahe Ortseingang Tschernitz. Schon allein deshalb habe das historisches Denkmal die würdige Wiederherstellung und zentrale Platzierung verdient, betont Zimmermann.

Eine preußische Postmeile misst 7 532,5 Meter. Nach 1872 sollten die Meilenbezeichnungen an Obelisken abgeschafft werden, wenn diese nicht schon von selbst auseinander gefallen waren und entsorgt wurden. Gut erhaltene wurden „gemäß preußischer Sparsamkeit einfach in Kilometersteine umfunktioniert“, erzählt Meilenstein-Experte Rolf Zimmermann. Später errichtete Kilometersteine seien teilweise als störende Relikte entfernt worden. Sie seien einer optimierten Grünpflege zum Opfer gefallen – Mäharbeiten um den Stein herum waren eben schwieriger. Heutzutage sind dort beschilderte Eisenstangen mit GPS-gestützter Ortsangabe.

Auch Bürgermeister Bernd-Christian Schneck ist extra gekommen, um sich den Stein mal aus der Nähe anzuschauen. Schließlich hatte sich seine Gemeinde dafür eingesetzt, die Neugestaltung der Verkehrsflächen vor der Apotheke sowie auf der Mittelinsel gleich mit geschichtlichen Aspekten zu verbinden. So entstand mit dem Obelisk ein technisches Denkmal der Verkehrsgeschichte, das an seinem Ursprungsort gleichzeitig an den Leidensweg der Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen erinnert, erläutert Schneck. „Er passt hier ideal hin, ist in beide Richtungen gut einsehbar und erinnert an den Todesmarsch.“

Dass jetzt „eine Art Meilenstein“ in Löwenberg zurück ist, fänden auch viele ältere Einwohner gut, sagt der Bürgermeister. Sie kennen diesen Obelisken schon aus ihrer Kindheit und waren sehr angetan, ihn wieder hier platziert zu sehen, erzählt er. Obwohl der Kilometerstein einst abtransportiert wurde, sei sein ungefährer Standort, die Kreuzung an der B96 stets erhalten geblieben, fügt Bernd Erzmann hinzu. Jetzt stehe er eben nicht mehr an einer Reichs- oder Fernverkehrsstraße, sondern fand seinen Weg an die Bundesstraße zurück.

Heidemarie Wudick fährt an dieser Stelle öfter zum Einkaufen vorbei. Sie hat den Stein zwar registriert, jedoch noch nie von Nahem betrachtet. Die Rentnerin aus Wackerberge hat wohlwollende Worte für den Stein: „Ich finde einen Naturstein viel schöner. Schilder haben wir ja schon genug.“ Außerdem müsse die Geschichte an Jüngere weitergegeben werden. „Auch Kinder sollten wissen, was damals passiert ist“, sagt sie.

Der dreikantige Obelisk wurde 1936 aus einem Stück Granitstein sowie nach Musterzeichnung hergestellt. Zwei auf dem Kopf stehende vertiefte Dreiecke wurden vermutlich in den 1960er- oder 1970er-Jahren eingeschlagen und zuerst in Rot, dann in Schwarz ausgelegt. Sie sind mit großer Wahrscheinlichkeit Symbole für die Strecke des Todesmarsches.

Wer sich für die Geschichte der Meilensteine interessiert und mehr über Kilometersteine erfahren möchte, kann vieles nachlesen. Zweimal im Jahr gibt die Forschungsgruppe unter der Leitung von Olaf Grell das „Meilensteinjournal“ heraus. Nähere Informationen sind unter www.forschungsgruppe-meilensteine.de nachzulesen.