Andreas Gdanitz überrascht alle Kontrahenten

Uwe Neugebauer-Wallura

Schefflenz Mit einem Paukenschlag haben für die Starter der SSV PCK Schwedt die nationalen Freiluftmeisterschaften des Sportjahres 2018 im Deutschen Bogensportverband begonnen: Andreas Gdanitz gewann im nordrhein-westfälischen Schefflenz völlig überraschend die Goldmedaille.

Inzwischen in die Altersklasse der Über-65-Jahre-Schützen aufgerückt, stellte Gdanitz mit dem sogenannten Recurvebogen die komplette Konkurrenz in den Schatten und sicherte sich mit sehr guten 1253 Ringen den Titel des Deutschen Meisters.

Nach der ersten von vier Distanzen (auf 60 m entfernte Scheiben) sah es noch nicht nach einem Triumph des Oderstädters aus – der Rückstand auf Titelverteidiger Stephan Vorrat aus Leipzig war mit 23 Ringen sehr groß. Als Viertplatzierter liebäugelte Gdanitz aber mit einer Medaille. Diese Hoffnung bekam nach der zweiten Distanz (50 m) mit dem Sprung auf Platz 2 zusätzliche Nahrung.

Am zweiten Wettkampftag überrollte der Schwedter dann das Starterfeld förmlich: Mit starken 310 Ringen auf der 40-m-Distanz und tollen 333 Ringen über 30 m (jeweils von maximal möglichen 360) fing er den Spitzenreiter praktisch auf der Ziellinie noch ab und holte sich völlig überraschend die Goldmedaille. „Es war einfach mein Wetter: warm und windstill“, fand der Deutsche Meister eine präzise und – eingedenk dieser starken Vorstellung – äußerst sachliche Erklärung.

Silber ging an den Leipziger Stephan Vorrat mit 1250, Bronze sicherte sich der Württemberger Günther Karweg mit 1238 Ringen. Der Ehrung mit dem Meistertitel folgte dann noch die Würdigung als ringbester Schütze aller Recurve-Teilnehmer bei diesem Championat.

Das SSV-PCK-Trio, das sich mit dem Compoundbogen für die DM in Nordrhein-Westfalen qualifiziert hatte, wurde aufgrund einer Krankheit der Gartzerin Erika Rakel auf das Duo Gisela und Rolf Neumann dezimiert. Gisela wurde in der Ü-60-Klasse mit 1246 Ringen Fünfte, Rolf rangierte sich mit 1251 Ringen auf Platz 9 in der Ü 65 ein.

Am bevorstehenden Wochenende müssen acht Schützen der SSV PCK bis an die holländische Grenze nach Geldern-Walbeck reisen, um die Meister der Schützen mit den Bögen ohne Visier zu ermitteln. Dann ist Andreas Gdanitz erneut am Start – kann ihm tatsächlich ein ähnlicher Paukenschlag als Jagdbogenschütze gelingen? Es ist ihm durchaus zuzutrauen. Auch ansonsten nehmen die Oderstädter durchaus mit berechtigten Medaillenhoffnungen die lange Strecke auf sich.