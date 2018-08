Als Phönix zum EM-Vize-Titel geturnt

Britta Gallrein

Kaposvár Trotz herbem Rückschlags haben sie es geschafft. Das Bernauer Voltigier Par-de-Deux Diana Harwardt und Peter Künne vom RV Integration gewann bei der Junioren-Europameisterschaft in Ungarn die Silbermedaille.

Beim „Preis der Besten“ in Warendorf, dem Nominierungsturnier für die Juniorenchampionate, hatte sich die 17-jährige Diana Harwardt verletzt und konnte nicht weiter turnen. Aus schien der Traum vom Start bei der EM. Doch Bundestrainerin Ulla Ramge hatte schon genug gesehen. Sie nominierte die Barnimer Sportler trotz des verletzungsbedingten Ausfalles für Ungarn. Das Kunststück, die Vorbereitung nach der Reha von Diana gut zu absolvieren, gelang. 13 Stunden ging es für Pferde, Turner und Begleiter von München nach Kaposvar in Ungarn.

„Sir Laulau“, das Pferd der Bernauer, meisterte die Verfassungsprüfung vor Ort mit Bravour. So ging es für die Bernauer mit Longenführer Hendrik Falk an den Start – mit dem Startplatz eins. Leider, wie sich herausstellen sollte. Trotz einer blitzsauberen Kür, die die Bundestrainerin als „ihre beste Vorstellung der Saison“ bezeichnete, bewerteten die Richter die Vorstellung nur mit einer 7,7. In Richterkreisen ist es oft üblich, mit niedrigen Noten im Wettbewerb zu starten, getreu dem Motto „wer weiß, was noch kommt…“. In diesem Fall war aber der Notenunterschied extrem.

Das zweite deutsche Doppel bekam, ebenfalls für eine sehr gut ausgeführte Kür, eine 8,6 als Endnote und konnte damit den ersten Durchgang klar für sich entscheiden, die Bernauer folgten nach dem ersten Tag auf Platz zwei.

Am zweiten Prüfungstag wurde in umgekehrter Reihenfolge der Platzierung gestartet. Die Bernauer waren also als Vorletzte dran. „Sir Laulau“ an der Longe von Hendrik Falk machte seine Sache wieder sehr gut. Ganz gleichmäßig galoppierte der 14-jährige Wallach zum „Samba Hit 1“ und bildete damit die perfekte Bühne für Diana und Peter. Diese nahmen das Angebot ihres Pferdes dankend an und turnten ihre Kür zum Thema „Wie Phönix aus der Asche“ ein weiteres Mal in herausragender Qualität.

Das konnte nun auch den kritischsten Richter überzeugen. Diesmal holten sich Diana und Peter mit einer Endnote von 8,367 den Tagessieg.

In der Summe der beiden Durchgänge erreichten die beiden Bernau den zweiten Platz und und mussten sich nur dem anderen deutschen Doppel geschlagen geben. Auf Platz drei folgte das Doppel aus der Schweiz. Auch alle anderen Pferdeakrobaten aus Großbritannien, Slowenien, Ungarn, Schweiz, Österreich, Frankreich zeigten tolle Leistungen und fairen Sport. Am Ende gingen alle vier möglichen Goldmedaillen sowie drei Silbermedaillen nach Deutschland. Die Bernauer Voltigierer sind stolz, Teil des deutschen Teams gewesen zu sein.