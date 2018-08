MTV-Fußballer nicht zu bremsen

Edgar Nemschok

Seelow/Strausberg (MOZ) Eine Woche vor dem eigentlichen Start in die neue Fußballsaison auf Landes- und Kreisebene ging es um die Ausscheidungsrunde im Pokal des Fußballkreises Ostbrandenburg. Zu den Überraschungen gehört das Ausscheiden des FSV Wriezen aus der Landesklasse Nord. Die Blau-Weißen verloren beim Kreisligisten Germania Schöneiche II mit 1:2.

„Das war eine super Mannschaftsleistung, die Jungs sind sehr geschlossen und kompakt gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner aufgetreten“, sagt Germania-II-Trainer Dennis Pflume. Die Wriezener hätten bei etwa 70 Prozent Ballbesitz mehr vom Spiel gehabt, doch sein Team sei sehr stark in den Zweikämpfen gewesen und habe alle Vorgaben prima umgesetzt. Das 1:0 fiel allerdings erst in der 76. Minute – und es war ein Traumtor von Nico Weber. Er nahm nach einem Freistoß den Abpraller volley und traf aus 20 Metern Torentfernung in den Dreiangel. Vier Minuten später erhöhte Alexander Hohlfeld nach Querpass von Pit Kumpies auf 2:0. Wriezen gelang der Ehrentreffer durch einen von Matthias Krüger verwandelten Foulelfmeter (90.).

Recht schnell entschieden war die Partie auf dem Bruchmühler Sportplatz Am Waldring. Der SV Victoria Seelow II gewann gegen Bruchmühle II mit 4:0. Schon zur Halbzeit führten die Männer aus der Kreishauptstadt nach Toren von Philipp Pflug, Marco Poschitzki und Henry Zieschang. Bruchmühles Trainer Jörg Ulbrich musste auch noch den vierten Treffer der Seelower (Dustin Berger/74. Minute) hinnehmen. Seelows Trainer Hanjo Kolm, der die Mannschaft in der Sommerpause übernommen hatte, sagte: „Ein guter Start in die Saison. Nach den vielen Tiefschlägen im Vorjahr, scheint es doch wieder aufwärts zu gehen.“

Bruchmühles Trainer Jörg Ulbrich, der bekanntlich ein großer Fan von Pokalwettbewerben ist, musste nach dem Freitagabendspiel mit der Zweiten gleich am nächsten Tag mit der ersten Männermannschaft in Lichtenow/Kagel antreten. Bruchmühle tat sich schwer und erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Paul Wegner seine Mannschaft mit 1:0 in Führung schießen. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase der Partie durch Jens Lehmpfuhl (86.) und Tom Stedler (88.).

Auch das gehört zum Pokal: Kantersiege. Vor allem der MTV Altlandsberg kam im Spiel gegen Grün-Weiß Letschin II aus dem Feiern gar nicht mehr heraus: 20:0. „Und dabei haben wir längst nicht alle Chancen genutzt“, sagte der Sportliche Leiter beim MTV, Ronny Völker. „Das soll aber keinesfalls überheblich klingen.“ Die Letschiner spielten teilweise sogar dezimiert. „Wir wollen das anerkennen, dass unser Gegner auch tapfer bis zu Ende mitgespielt hat“, sagt Völker. „20 Tore müssen auch erst einmal geschossen werden.“ Pascal Ivert und Steven Wagner trafen jeweils vierfach.

Auch Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf II zeigte sich in Torlaune. Die Blau-Weißen fertigten mit 10:0 die Schwarz-Gelben vom FC Wacker Herzfelde ab. Tobias Hoke traf dreifach.

Die Zuschauer, die zum Spiel des SV Prötzel gegen den SV Jahn Bad Freienwalde gekommen waren, hatten eine gute Wahl getroffen. Sie bekamen 14 Tore zu sehen. Der Gastgeber gewann mit 10:4.

Und was haben die großen Favoriten gemacht? Vorjahres-Pokalfinalist FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf gewann klar mit 4:0 bei der TSG Fredersdorf-Vogelsdorf. Die Rot-Weißen konnten die Partie bis zur Halbzeit sogar noch offen halten. TSG-Trainer Stefan Zeiger sagte, dass er vor allem mit der kämpferischen Einstellung seiner Männer sehr zufrieden war. Die ersten beiden Tore ausgeführt von Matthias Reichelt (21.) und Stephan Ilausky (75.), fielen nach Freistößen. „Am Ende fehlte uns ein wenig die Kraft. Wir hatten auch noch nicht alle Spieler mit dabei und mussten Fußballer aus dem Bereich der Altherren einsetzen“, sagte Zeiger zum Spiel.

Aufatmen konnten beide Neuenhagener Mannschaften, die mit einigen Fragezeichen in die neue Saison gehen. Der FC Rot-Weiß gewann beim Golzower SV mit 4:0 (3:0). Dreifach traf Tim Immo Baum. Und auch die SG Rot-Weiß kam eine Runde weiter. In einem turbulenten Spiel beim SV Gartenstadt siegte die Mannschaft von Trainer Erik Burdack mit 5:3 (2:1).

Im Duell der Kreisligisten Germania Lietzen gegen den FC Herrensee/Strausberg reichte ein Tor zur Entscheidung. Philip Wolf schoss die Strausberger nach 18 Minuten zum Sieg.

Tapfer hielt sich der Kreisligist SG Klosterdorf gegen den SV Woltersdorf. Erst in der Verlängerung konnten die Woltersdorfer die Partie entscheiden: 4:1.