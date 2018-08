Triathlon Grünheide

Kai Beißer

Grünheide (MOZ) Jonathan Merkel vom Ruppiner Triathlonverein und Martin Bechstädt vom TSV Gera-Zwötzen sind die Sieger des neunten Grünheider Triathlons.Mehr als 60 Teilnehmer waren am Start.

Merkel benötigte für den Sprint-Wettbewerb – 500 Meter Schwimmen im Peetzsee, 24,1 Kilometer mit dem Rad über Mönchwinkel und Spreeau sowie 5 km Lauf, sprich eine See-Umrundung – 1:11:34 Stunde. Schnellste Frau war die Berlinerin Carmen Judis (1:22:12/Gesamtplatz 7).

Auf der Kurzdistanz triumphierte Bechstädt, der in Berlin studiert, zum zweiten Mal nach 2014. Mit der Zeit von 2:13:02 für 1500 m Schwimmen, 40,2 km Rad und 10 km Lauf verfehlte er seinen eigenen Streckenrekord (2:08:28) um viereinhalb Minuten. Überragende Gesamt-Zweite wurde Sandra Cummerow vom Verein LOS Multisport (2:23:10).

Seinen ersten Ausdauer-Dreikampf absolvierte der 18-jährige Frankfurter Manuel Biedermann. Der Judoka vom JC 90 hat den Triathlon für sich entdeckt, „weil ich ein großer Fan von Jan Frodeno bin. Deshalb ist es auch mein Ziel, irgendwann mal einen Ironman zu bestreiten.“ Den Anfang hat Biedermann mit Platz 13 in Grünheide gemacht (2:43:14).

Kurz vor ihm war Maximilian Kowalczyk vom Berliner Team HaiSpeed als Zehnter im Ziel (2:41:57), wo er von seiner „Triathlon-verrückten Familie“ empfangen wurde, die zudem ein Geburtstagsständchen für Vater Harry anstimmte.

Während Kowalczyk den Wettkampf als Vorbereitung auf den in drei Wochen stattfinden 2. Erkner-Triathlon nutzte, wird Rico Sroka zur gleichen Zeit beim Ironman in Cervia an der italienischen Adriaküste an den Start gehen. Mutter Elke und Vater Frank sind die größten Fans des 37-Jährigen. „Das Schwimmen im Meer wird die größte Herausforderung“, wissen die Eltern. Je dreimal hat Sroka bisher die Lang- und Mitteldistanz bewältigt, Grünheide und der Peetzsee waren sein siebter Start auf der Kurz- oder auch Olympischen Distanz. 2:46:40 bedeuteten Platz 16.

Das Besondere am Grünheider Triathlon ist neben seinem familiären Charakter die Tatsache, dass kein Startgeld erhoben wird. Vielmehr spenden die Teilnehmer für ein soziales Projekt für Kinder. Diesmal kamen rund 3800 Euro zusammen. Und im August 2019 gibt es das Jubiläum, die dann zehnte Auflage.