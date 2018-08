Siebtes Mal Deutscher Meister

Roland Hanke

Berlin (MOZ) Er hat es geschafft: Motorboot-Rennfahrer Peter Heibuch aus Neu Zittau ist zum siebten Mal Deutscher Meister geworden. Dafür reichte ihm beim Heimspiel am Sonntag auf der Regattastrecke in Berlin-Grünau ein zweiter Gesamtplatz nach drei Wertungsläufen in der Formel R1000. Nach einem Sieg im ersten Rennen wurde er in den beiden folgenden jeweils Zweiter und fuhr damit insgesamt 1000 Punkte ein. Die Tageswertung bei der dritten und entscheidenden Veranstaltung der Internationalen Deutschen Meisterschaft dieser Klasse ging an Vorjahres-Titelträger Ulf Stute aus Langenhagen (1110), der damit Vize-Meister wurde.

„Es ist natürlich schön, dass es für den DM-Titel gereicht hat. Ich freue mich sehr darüber“, sagt Peter Heibuch, der zuletzt 2016 Deutscher Meister war und das erste Mal 1999 – damals noch im von einem Wartburg-Motor angetriebenen Rennboot. Jetzt ist der 63-Jährige viele Jahre mit einem Yamaha-Motor im Boot unterwegs. So auch beim 25. Internationalen Motorboot-Rennen des ADAC Berlin Brandenburg.

„Es lief in Grünau fast alles ohne Probleme. Nur beim Start kam ich meist nicht schnell genug weg, weil der Vergaser nicht ganz so wollte wie ich“, erklärt der Neu Zittauer. „Und als ich dann im dritten Lauf einen prima Start erwischt hatte, gab es wegen eines Unfalls einen Abbruch – und der Re-Start ging wieder daneben. Da muss ich dann vor den nächsten Rennen wohl noch etwas tüfteln.“

Und bis dahin ist gar nicht mehr so viel Zeit. Bereits am 15./16. September geht es in der Europameisterschaft der Formel R1000 für Peter Heibuch weiter. Dort steht auf der Talsperre Kriebstein in Mittelsachsen der vorletzte Lauf auf dem Programm. Das EM-Finale steigt dann zwei Wochen später im tschechischen Jedovnice in der Nähe von Brünn.

„Mal sehen, was ich in diesen beiden Rennen noch ausrichten kann“, sagt Heibuch. Er nimmt in der EM-Wertung vor den beiden Läufen mit 21 Punkten Platz 3 ein, einen Zähler hinter dem Letten Jevgenijs Anikejevs. In Führung liegt dessen Landsfrau Ieva Millere mit 35 Punkten. „Vom Speed her dürfte wohl noch der zweite Platz drin sein“, sagt Heibuch, der 1999 und 2012 Europameister wurde sowie viermal Vize, zuletzt 2015.