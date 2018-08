Nils Albrecht ist Deutscher Meister

Holger Franke

Bochum-Wattenscheid Nils Albrecht von der BSG Stahl Eisenhüttenstadt ist bei den Deutschen Meisterschaften der U16 im Lohrheidestadion Meister mit dem Speer geworden. Er warf das 600-Gramm-Gerät auf 63,63 Meter.

Bei den Deutschen Meisterschaften der U16 im Lohrheidestadion Bochum-Wattenscheid trat Nils Albrecht von der BSG Stahl Eisenhüttenstadt im Speerwerfen an. Wobei bis Anfang August noch nicht klar war, ob der Potsdamer Sportschüler überhaupt starten würde. Es war eine Qualifikationsweite von 52 Meter gefordert, die er locker geworfen hat. Aber um sich zu qualifizieren, muss man eine abgeschwächte Zweitnorm in einem anderen Disziplinblock erbringen. Damit soll verhindert werden, dass die jungen Sportler sich zu früh spezialisieren. Eine gute allgemeine Ausbildung soll vorhanden sein.

So war am Anfang der Plan, es über die 100 Meter in 13,60 Sekunden zu schaffen, aber es wurden nur 13,68 Sekunden. So wurde in Potsdam am 31. Juli noch ein Qualifikationssportfest für mehrere Sportler ausgerichtet, die knapp die Norm verpasst hatten. Meldetermin für die Meisterschaft war der 5. August und die Zeit wurde knapp. So musste Nils Albrecht bei Temperaturen von über 30 Grad noch einen Blockmehrkampf-Lauf bestreiten. Die geforderten 2000 Punkte wurden mit 2287 Zählern abgehakt. Abschluss des Mehrkampfes waren ein 2000-Meter-Lauf, der bei den hohen Temperaturen mit 9:06,32 Minuten gelaufen wurde, was für Nils Albrecht große Klasse war.

Im Lohrheidestadion ging Nils Albrecht dann als Jahrgangsbester an den Start. Sein Meldewert von 68,42 m brachte schon neun Meter Vorsprung auf die anderen sechs Werfer, die sich qualifiziert hatten. So durfte Nils Albrecht als letzter Werfer in den Wettkampf einsteigen. Mit 60,79 m zeigte er auch sofort, dass er unbedingt gewinnen will. Mehrfach konnte er in dieser Saison gute Trainingsleistungen oder das Einwerfen vor dem Wettkampf nicht umsetzen und brachte sich um große Weiten. Dieses Mal strahlte er Sicherheit und Ruhe aus. War der zweite Versuch ungültig, so ging der dritte Versuch auf 59,48 m. Dass er mental gut in Form war, bewiesen die letzten beiden Würfe. Erst 62,49 m und dann die Siegerweite von 63,63 m. Mit jedem seiner gültigen Versuche wäre der Eisenhüttenstädter Deutscher Meister geworden. Auf den Plätzen folgten mit 57,26 m Noah Jahn (TSV Zeulenroda) und Vincent Schäfer (LG Stadtwerke München) mit 56,58 m.