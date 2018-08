Aufgalopp für den  Start der Punktspielsaison

Helmut Musick

Groß Lindow Die Landesklasse-Ost-Fußballer vom SV Preußen Beeskow haben ohne Probleme die 1. Runde im Kreispokal Ostbrandenburg erreicht. Sie setzten sich in der Ausscheidungsrunde mit 6:2 (3:1) bei der Spielgemeinschaft Groß Lindow/Finkenheerd aus der Ostbrandenburgliga durch.

Von Beginn an diktierten die Beeskower dem Kontrahenten aus der Kreisoberliga ihr Spiel auf und ließen keinen Zweifel an ein Weiterkommen aufkommen. Bereits nach 21 Minuten führte das Team von Trainer Robert Fröhlich mit 3:0. David Stark (2.), Michael Ulbrich (18.) sowie Sebastian Gottschall (21.) waren die Torschützen. Ein Lattenknaller von Tim Schloddarick (28.) und eine großartige Torwartparade von Toni Schulze gegen Ulbrich (30.) verhinderten zunächst ein höheres Ergebnis.

Erst kurz vor der Halbzeitpause erzielte Franz Just das 3:1 für den Gastgeber, als die Konzentration bei den Preußen etwas nachließ. In der zweiten Spielhälfte wurde das Ergebnis dann erwartungsgemäß auf 6:1 hochgeschraubt. Die Treffer erzielten Silvio Lehmann per Kopfball (50.), abermals Sebastian Gottschall (60.) und Thomas Pinno (77.) nach Zuspiel von Gottschall. Auch hier hätte bei besserer Chancenverwertung der Erfolg noch eindeutiger ausfallen können. Michael Gambashidze verkürzte in der 84. Spielminute auf 6:2, was auch den Endstand bedeutete.

Nach diesem Aufgalopp wird es für die Preußen aus Beeskow am Sonnabend richtig ersten im ersten Punktspiel der Landesklasse Ost. Da erwarten sie im heimischen Sport- und Freizeitzentrum ab 15 Uhr gleich den Storkower SC zum Derby.