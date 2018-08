In den Ferien Kondition gebolzt

Johannes Gohlke

Osterburg „In den Ferien werden die Meister gemacht“, pflegt Tischtennis-Landestrainer Uwe Beyer immer zu sagen. Unter diesem Motto begleitet er die Trainer des TTC Finow, Claudia Petereit und Johannes Gohlke, drei Wochen lang. Vor den Ferien wurden elf Nachwuchsspieler des TTC in den Brandenburger Kader berufen. Damit kommen aus der Waldstadt knapp ein Drittel aller Kaderspieler des Brandenburger Tischtennisverbandes. Das kommt nicht überraschend, denn so oft und hart wie die Nachwuchsspieler des TTC Finow trainieren nur die wenigsten in Brandenburg. Drei- bis viermal Mal die Woche stehen die Leistungssportler jeweils zwei Stunden in der Halle. Dazu kommen fast an jedem Wochenende Wettkämpfe. „Die Belastung ist schon enorm“, ist sich Johannes Gohlke bewusst, der die Nachwuchspunktspiele beim TTC koordiniert.

Chiara Baltus, Alina Schön und Sophia Rudolph spielen inzwischen gemeinsam mit ihrer Trainerin Claudia Petereit in der Damen Oberliga.Währenddessen treten Louis Bath, Johannes Bernitz und Nils Postler zusammen mit ihrem Förderer Johannes Gohlke in der Herren Landesliga an. Zudem gehört das junge Nachwuchstrio auch zu den Hoffnungsträgern der 1. Finower Herrenmannschaft in der Verbandsoberliga.

Um für diese schweren Aufgaben bestens gewappnet zu sein, gab es wie in jedem Jahr eine intensive dreiwöchige Saisonvorbereitung. Traditionell begann diese mit einem Konditionslehrgang in Zinnowitz. Die tischtennisspezifische Vorbereitung startete in Finow. Fünf Tage drehte sich alles nur um den kleinen weißen Plastikball. Über 20 Stunden verbrachten 13 Nachwuchsspieler mit dem Schläger in der Hand am Tischtennistisch.

In der Sportschule Osterburg lag der Schwerpunkt auf dem Training mit Tischtennisschläger und Ball. Aber auch Krafttraining, Schwimmen und die ein oder andere Turnübung standen auf dem Programm.

Nach dieser Vorbereitung haben die Finower Nachwuchsasse ihre Topform erreicht und sind bereit für die ersten Mannschaftsspiele sowie für die Verbandsrangliste im September. Hier wollen die Waldstädter beweisen, dass in den Ferien die Meister gemacht werden. (jgo)