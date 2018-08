Berechtigte WM-Hoffnungen

Jörg Richter

Dortmund (MOZ) Die Zuschauer in der Helmut-Körnig-Halle im Dortmunder Westfalenpark erlebten zum international wichtigen Grand Prix zwei Tage lang hochklassigen Ringkampfsport. Vom Bundesstützpunkt Frankfurt erkämpfte Erik Weiß einen respektablen 5. Platz.

Der griechisch-römische Stil, eigentlich das Sorgenkind des Ringkampfsportes, zeigte sich von seiner besten Seite. Offensive Kampfweise, attraktive Würfe und erfolgreiche deutsche Athleten ließen die Anhänger des Kampfsportes mit der Zunge schnalzen. Da bestätigte sich, dass unter den 190 Ringer aus 26 Nationen zahlreiche Medaillengewinner von Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen auf die Matten gingen. Einige Nationen nutzten den Grand Prix, um sich genau wie DRB-Bundestrainer Michael Carl auf einen engeren Kaderkreis für die Weltmeisterschaften im Oktober in Budapest festzulegen.

Für den Frankfurter Erik Weiß war der anfängliche Turnierverlauf ein Spiegelbild zu den Europameisterschaften im Mai. In seiner mit 24 Athleten wieder stark besetzten Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm gewann der Ringer vom RSV Hansa Frankfurt den Auftaktkampf gegen den Schweizer Flavio Freuler souverän mit technischer Überlegenheit (9:0) und bezwang in einem spannungsgeladenen Duell auch den starken Schweden Omar Hussam mit 7:2 – in den Schlusssekunden gar mit spektakulärer Technik. Auch bei den Europameisterschaften hatte Weiß gegen den Schweden gewonnen, doch danach gegen Frederik Bjerrehuus verloren. So auch in Dortmund, wo der 31-jährige Frankfurter gegen den anstürmenden Dänen im Halbfinale erneut das Nachsehen hatte (0:4). Damit stand Weiß im Kleinen Finale um Bronze, wo er Vizeweltmeister Mateusz Bernatek aus Polen einen Kampf auf Messers Schneide lieferte, aber knapp mit 1:2 Punkten unterlag. „Erik Weiß hat ein starkes Turnier gerungen und seine Leistung von den Europameisterschaften damit nochmals unterstrichen“, so Michael Carl anerkennend.

Woher die starke Entwicklung des Frankfurters herrührt, kann Heimtrainer Maik Bitterling nicht konkret erklären. Eine Vermutung ist, „dass wir den regelmäßigen Kontakt zur nationalen Spitze, vor allem beim Bundesstützpunkt in Schifferstadt, und international suchen. Das hilft uns bei der Entwicklung der Sportler, setzt neue Reize und zeigt, der Weg war richtig.“

Schwergewichtler Christian John (130 kg/Eisenhüttenstädter RC) schied in Dortmund nach zwei Kämpfen aus, Karan Mosebach (77 kg/RSV Hansa 90) nach schwerem Los bereits nach einem.

Für Weiß und Mosebach schloss sich nach dem Grand Prix wie für rund 140 weitere Athleten aus 12 Nationen ein einwöchiger, internationaler Trainingslehrgang derzeit in Saarbrücken an. Dieser gilt der weiteren Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften. „Ich denke, beide Ringer spielen für den Bundestrainer eine Rolle. Karan ist derzeit fest im U-23-WM-Kader. Die Nominierung steht noch aus“, so Bitterling.

Für die Frankfurter griechich-römisch-Spezialisten steht in den nächsten Wochen neben dem Heimtraining ein internationales Trainingslager in Polen an, bevor sich der WM-Kader in Heidelberg trifft.