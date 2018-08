Jetzt Raum für Kreativität, Experimente und Ruhe

352Jungen und Mädchen lernen in sechs Klassenstufen an der Dachsberg-Schule in Premnitz. 244 davon werden nachmittags im Hort betreut. © Foto: Manuela Bohm

Manuela Bohm

Premnitz Vor zwei Tagen fing für 77 Erstklässler die Schulzeit an der Premnitzer Grundschule Am Dachberg an. In drei Klassen werden sie unterrichtet. Nun lernen bereits von der 1. bis zur 4. Jahrgangsstufe je drei Klassen und in den Stufen fünf und sechs je zwei Klassen. Die Zahl der Kinder, die nach dem Unterricht den Hort besuchen, stieg in den Jahren, seit die Schule wieder je Jahrgang drei Klassen einschult, erheblich.

„Unsere drei zweiten Klassen werden die neuen Horträume in diesem Schuljahr nutzen können. Gruppen übergreifend betreut finden sie hier Wahlmöglichkeiten zur Beschäftigung“, sagt Carmen Henke, Leiterin des Hortes. Dieser wird an der Dachsberg-Schule vom freien Träger Jugend- und Sozialwerk gGmbH gestaltet. „Wir freuen uns, dass die neuen Räume mit dem beginnenden Schuljahr zur Verfügung stehen“, spricht Henke ihren 14 Kollegen aus der Seele. Die Jungen und Mädchen der Klassen 2a bis 2c finden in einem Raum einen Kreativbereich. Hier bieten Tische und Stühle zudem die Möglichkeit, konzentriert die Hausaufgaben zu erledigen. Im mittleren Raum stehen Bausteine, Konstruktionsspielzeuge und Verschiedenes, das zu zahlreichen Experimenten anregt. Im dritten neuen Raum finden die Hortkinder Platz zum Ausruhen oder zum ruhigen Lesen. Allerdings kann es dort auch mal laut werden. Für die Beschäftigung im musischen Bereich stehen Instrumente bereit. Das mit dem Hortanbau angeschaffte Mobiliar sei für die verschiedenen Bereiche funktional und biete Staumöglichkeiten, loben die Hortner die Einrichtung.

In etwas mehr als drei Monaten haben die Handwerker die drei neuen Räume geschaffen. Die Stadt investierte in den Bildungsstandort 400.000 Euro. 180.000 Euro davon kamen als Förderung von der ILB.

In kommenden Jahren sollen weitere Horträume auf der Südseite der Schule entstehen. Bis zum nächsten Schuljahr werden über die neuen Horträume weitere aufgesetzt - auch barrierefrei zu erreichen mittels eines Fahrstuhls. Hierfür weist die Stadt Kosten in Höhe von rund 580.000 Euro aus und beantragt Förderung über 350.000 Euro. „Der zweite Bauabschnitt, das haben wir versprochen, wird auch kommen, werden uns die Fördermittel nicht in beantragter Höhe genehmigt“, sagt Bürgermeister Ralf Tebling. Ein weiteres Jahr später, so Tebling, könnte auch auf der Nordseite des Schulgebäudes ein Anbau mit Räumen für den Förderunterricht entstehen. Rund 300.000 Euro müssten dafür in die Hand genommen werden.

Die doppelte Nutzung von Hort- und Schulräumen ist mit dem ersten Anbau passé. „In keinem Klassenraum müssen nun Spiel und Beschäftigungssachen stehen“, so Tebling. „Es ist wichtig, dass Hort- und Schulräume getrennt sind. Haben die einen bereits keinen Unterricht mehr und spielen neben einen Raum, in der eine andere Klasse noch Schule hat, sind bisher auch Probleme aufgetreten“, weiß die Hortleiterin.

Stetig habe die „Stadt voller Energie“ als Trägerin in ihren Grundschulstandort investiert. Fachräume seien eingerichtet, moderne Technik verbaut worden. Vorgesehen sei es, dass die Schule im laufenden Jahr noch einen Klassensatz Laptops bekommt. Ein weiteres Klassenzimmer wird mit einem Whiteboard ausgestattet.