Markt der Lehrstellen, Praktika, Studien

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Schwedter Studien- und Ausbildungsmesse 2018 ist schon so gut wie ausgebucht. Mehr als 50 Aussteller werden sich am 7. und 8. September an den Uckermärkischen Bühnen präsentieren. Sie alle suchen ihre Mitarbeiter oder Studenten von morgen. Knapp 1000 Jugendliche werden allein am Freitag, dem ersten Messetag, auf der größten Lehrstellenbörse der Region erwartet.

Die sam wird zum 17. Mal vom Verein Junge Wirtschaft Schwedt veranstaltet und zum 17. Mal unter der Schirmherrschaft von Mike Bischoff, Landtagsabgeordneter und Fraktionschef der SPD.

Die Messe wird für Schüler und Jugendliche veranstaltet, die jetzt beginnen, sich für einen Beruf, einen Ausbildungsplatz, ein Praktikum beziehungsweise ein Studium im Jahr 2019 oder 2010 interessieren. Erfahrungsgemäß bietet die Messe aber auch gute Chancen, sich über mögliche Schüler-Praktikas in den Betrieben und Eintrichtungen zu informieren oder Kontakt mit den Personalchefs, Ausbildungsleitern oder bei kleineren Firmen mit den Geschäftsführern zu erhalten.

Messeaussteller sind fast alle, die in der Region ausbilden, angefangen von den großen Betrieben wie PCK, Leipa, Asklepios Klinikum, Butting oder Verbio über Verwaltungen von Städten und Kreisen, Krankenkassen oder anderen Institutionen bis hin zu kommunalen Betrieben wie Stadtwerke Schwedt oder Uckermärkische Rettungsgesellschaft sowie Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben. Auch überregionale Anbieter wie Polizei oder Deutsche Bahn nutzen die Messe, um für ihre Ausbildungsangebote zu werben und auch die weiterführenden Bildungseinrichtungen wie Hochschulen und Unis haben Ansprechpartner vor Ort.

Die Messezeiten sind kurz bemessen. Am Freitag, dem 7. September, öffnet die sam von 9 bis 13 Uhr, am Sonnabend, dem 8. September, von 10 bis 13 Uhr. Es geht ohne große Vorreden von Ehrengästen kurz nach 9 Uhr zur Sache. Schüler aller Schulen aus Angermünde, Schwedt, Templin und Prenzlau sowie aus Chojna und Gryfino in Polen werden mit kostenlosen Busshuttles zur Messe und wieder zurück in die Schulen gebracht. Am Sonnabend, so die Hoffnung der Messeveranstalter, kommen dann interessierte Schüler allein oder in Begleitung ihrer Eltern für vertiefende Kontakte und Gespräche bei den Angeboten, für die sie sich besonders interessieren. Wer sich an den Messeständen qualifiziert beraten lässt, kann sich ein SAM-Zertifikat ausstellen lassen, das sich ganz gut bei Bewerbungen um ein Praktikums- oder Ausbildungsplatz machen soll.

Moderiert wird die Messe von Isabell Horn, bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Alles was zählt“.