Plötzlich fallen gesunde Äste vom Himmel

Roland Becker

Hennigsdorf/Velten (MOZ) Zu den Phänomenen dieses trockenen Hitzesommers zählt, dass völlig gesunde Bäume ebenso vitale wie kräftige Äste verlieren. Auch in Hennigsdorf und Velten ist das geschehen.

Wer diesen Ast auf den Kopf bekommen hätte, wäre wahrscheinlich mit einem Schrecken und einem lauten „Aua!“ davongekommen. Bei Kindern hätte es schon ins Auge gehen können. Die Rede ist von einem mit grünen Blättern und halbreifen Eicheln bedeckten Ast, der am Montag frisch abgebrochen vor Veltens Kommunikationszentrum lag. Auch am Uferweg in Nieder Neuendorf gab es jüngst einen solchen Astabbruch an einer Eiche. „Früher wurden Grünastausbrüche vor allem bei großen ausladenden Pappeln registriert. Inzwischen sind manchmal auch Eichen betroffen“, berichtet die im Hennigsdorfer Rathaus für Baumpflege zuständige Silke Teuber.

Jan Brandenstein, der im Bauherrenzentrum Aedium den Sitz seiner Garten- und Landschaftsfirma Dein Lieblingsgärtner hat, kennt das Phänomen: „Das ist nicht nur der Hitze, sondern vor allem der andauernden Trockenheit geschuldet. Das kann auch bei wolkenverhangenem Wetter passieren.“ Betroffen seien vor allem Eichen, Buchen und Kiefern, die recht hartes Holz besitzen. „Bei Feuchtigkeitsmangel haben die nicht die nötige Elastizität und werden spröde. Weichholz, wie es Pappeln haben, sind da elastischer.“

In den vergangenen Wochen habe es mehrere Fälle gegeben, bei denen Brandenstein zur Beseitigung der Äste gerufen wurde: am Radweg nach Stolpe-Süd, in Heiligensee und in Höhe der Autobahnauffahrt Schulzendorfer Straße. Spektakulär war ein anderer Fall: Im Juli stieß im Neuruppiner Tempelgarten eine Eiche unvermittelt einen mehrere hundert Kilo schweren und neun Meter langen Ast ab, der eine historische Feuerschale aus Eisen und ein Festzelt zerstörte. Dafür reiche eine ganz leichte Windböe, meint Brandenstein und fügt hinzu: „Teilweise geschieht das sogar ganz ohne Windeinwirkung.“

Schutz vor unkalkulierbaren Grünastausbrüchen gebe es kaum, meint der Fachmann, rät aber Bäume nach langer Dürre vom Baumkontrolleur begutachten zu lassen. Es lasse sich auch eine Kronensicherung einbauen, bei der starke Äste per Seil gesichert werden. Bäume können auch ohne Hitzestress Äste abwerfen. Das geschieht meist im schattigen Bereich der Krone, in dem die Äste mehr Energie verbrauchen als sie dem Baum geben. Der Fachmann erkenne anhand des Abschiedskragens, dass Gefahr droht. „Dabei bildet der Baum am Astansatz eine Wulst“, sagt der Baumpfleger.

Die häufigeren Astabrüche bei der diesjährigen Hitze sind für Brandenstein eine Folge des Klimawandels. Fauna und Flora seien dabei, sich zu verändern. „Birken haben damit unheimliche Probleme. Wir müssen viele davon fällen, weil die bei der sogenannten Wipfeldürre oben komplett auslichten.“ Bei seiner Arbeit in der Natur habe er jüngst einen ihm völlig unbekannten Käfer entdeckt: „Der sah fast wie ein kleiner Skorpion aus. In Südbayern wurde schon die Schwarze Witwe entdeckt.“ Es sei nicht auszuschließen, dass die giftige Spinne in einigen Jahren in Brandenburg auftaucht.

Dass es regnet, kann der Mensch nicht beeinflussen. Dass Bäume genügend Feuchtigkeit bekommen und damit seltener gesunde Äste abstoßen, schon. „Ich finde es toll, wenn durch die Kommunen Bäume gewässert werden.“ Dafür gibt es Gießbeutel, die als Manschette um einen Baum gezogen werden. Der Inhalt von 60 Litern reicht, den Baum bis zu acht Stunden Tropfen für Tropfen mit Wasser zu versorgen. Genau das geschieht erstmals in Velten. Die jungen Bäume vorm Kommunikationszentrum tragen solche Beutel. „Wegen der zunehmend trockeneren Sommer werden wir diese Maßnahme künftig häufiger anwenden“, sagt Stadtsprecherin Ivonne Pelz.