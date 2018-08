Blitzer überwacht Schulwege

Andrea Linne

Bernau/Eberswalde (MOZ) Seit Montag sind Schulkinder unterwegs. Auch mit Fahrrädern müssen sich viele Mädchen und Jungen morgens und nachmittags auf den Weg machen. Für den Landkreis Barnim heißt das, wie er mitteilt, an Schulen und auf Schulwegen noch genauer hinzuschauen. Der Kreis beteiligt sich an einer großräumigen Sicherheitsaktion mit den Möglichkeiten der Verkehrsüberwachung. Zeitgleich mahnt der Kreis auch alle Verkehrsteilnehmer zu besonderer Vorsicht.

In den kommenden zwei Wochen wird dazu verstärkt in besonders gefährdeten Bereichen auch der Blitzer stehen. Dazu zählt beispielsweise der Bernauer Ortsteil Waldfrieden. Dort war der Landkreis am Dienstag vor Ort. Viele Schüler müssen hier mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Die Landesstraße 304 ist stark frequentiert. „Es gibt eine Mittelinsel, um die Straße sicher zu überqueren. Für Radfahrer ist dies aber ein kleiner Umweg, der nur sehr ungern in Kauf genommen wird“, schätzt der Leiter der Barnimer Verkehrsbehörde, Marcel Kerlikofsky, ein. Das Problem: Kontrollen haben ergeben, dass die bestehende Geschwindigkeitsregelung regelmäßig überschritten wird. Das Unfallpotenzial sei entsprechend hoch, schätzt die Behörde ein.

Auch vor der Grundschule Grüntal an der Landesstraße 29 wird häufig die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern, die während der Schulbetriebs- und Hortzeiten gilt, überschritten. Die Grundschüler und Hortkinder müssen die Straße überqueren. Hier wird der Kreis ebenso in den kommenden Tagen besonders genau hinschauen.

127 Verkehrsunfälle in nur drei Jahren ereigneten sich unter Beteiligung von Kindern. Diese waren zwischen sechs und 14 Jahre alt und wurden teils schwer verletzt. Nicht immer haben Autofahrer schuld. Auch Schüler, die ihren Schulweg selbstständig antreten, sind manchmal unachtsam. Viele Kinder müssen auch laufen. Dadurch sind sie, so die Verkehrsbehörde, gegenüber dem motorisierten Verkehr bedeutend weniger geschützt. Das drückt sich in schwerwiegenden Unfallfolgen aus. Von 2015 bis 2017 wurden 125 Kinder auf ihrem Weg verletzt. Jedes Kind ist eines zu viel.

Unfallursächlich ist häufig unachtsames Betreten der Fahrbahn durch die Kinder, Fehler durch Autofahrer beim Abbiegen, aber auch das Radfahren auf der falschen Seite. Der Landkreis mahnt: Das verkehrssichere Kind gibt es nicht. Daher komme allen Verkehrsteilnehmern zu, mit Umsicht zu fahren oder zu gehen und Kinder im Blick zu haben. Kinder erleben den Verkehr völlig anders als Erwachsene. Die Kleinen spielen gern und achten nicht auf die Gefahren. „Die sind ihnen oft gar nicht bewusst“, macht Marcel Kerlikofsky deutlich.

Der Landkreis Barnim führt aus diesem Grund mit Schülern der 5. und 6. Klassen zudem das Schulwegsicherheitsprojekt „Mit Rücksicht für mehr Sicherheit“ an den Schulen durch. Einhalten von Verkehrsregeln sowie das Reduzieren von Problemstellen in der Infrastruktur spielen dabei eine zentrale Rolle.