BMX-Strecke wird Eigenheimsiedlung

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Stadt schafft neues Bauland für Häuslebauer. Am Waldrand, auf der Fläche einer ehemaligen BMX-Bahn, sollen zwölf Grundstücke für Ein- oder Zweifamilienhäuser entstehen. 442 000 Euro soll die Erschließung mit einer Anliegerstraße kosten. Ende 2019 könnten die ersten Parzellen verkauft werden.

Die neue Eigenheimsiedlung an der Gramzower Straße ist kein Großprojekt wie die benachbarte Berkholzer Allee mit dem Brandenburger Ring und hunderten Bauplätzen. So wie beim ersten Teil des Zichower Weges soll eine Erschließungsstraße in die Mitte des Gebietes gelegt werden, die rechts und links die Bauplätze anbindet. Zwölf Grundstücke sind zunächst einmal geplant, die Grundstücksgrößen sind mit 818 bis 887 Quadratmetern doch recht großzügig bemessen, danach können auch die in jüngster Zeit immer beliebteren eingeschossigen Häuser ausreichend Platz finden.

Die Pläne für das Eigenheimgebiet liegen für jedermann öffentlich aus und werden im nächsten Bauausschuss und in der Stadtverordentenversammlung besprochen. Geben die Stadtverordneten den Bauplänen ihre Zustimmung, soll die Erschließung 2019 beginnen. Realistisch wäre dann ein Baustart erster Häuser im Frühjahr 2020.

Nach Einschätzung der Stadt gibt es nach wie vor einen relevanten Bedarf an privatem Wohneigentum in Schwedt. Die Nachfrage nach fertig erschlossenen Eigenheim-Bauplätzen sei groß. Derzeit kann die Stadt Bauwilligen nur ein letztes Grundstück im Baugebiet Kirschallee in Zützen, zwei freie Parzellen im Baugebiet am Aquarium und vier verbliebene Bauplätze im Baugebiet Gatow Nord anbieten. Im Bauamt gibt es zwar viele Nachfragen nach Grundstücken auf dem ehemaligen Rotations-Sportplatz am Bildungszentrum. Da muss die Stadt jedoch derzeit noch bremsen, bis die neuen Eigentümer, eine Schwedter Wohnungsgesellschaft und ein privater Bauträger, die notwendigen Planungen vorgelegt haben. Auch das vorgesehene Baugebiet am Schulgarten dauert wegen Planungsbedarf noch länger.

Im Fall des Zichower Weges liegen die Planungen bereits vor. Die Grundstücke sollen dort übrigens mit Fernwärme der Stadtwerke Schwedt erschlossen werden. Größere Bäume, die auf der alten BMX-Strecke gewachsen sind und der neuen Zufahrtsstraße im Wege stehen, sollen vorher umgepflanzt werden.

Interessant dürfte sein, wie nachgefragt der Eigenheim­standort am Waldrand heute ist. Kurz nach der Wende war das Baugebiet Berkholzer Allee nebenan noch das einzige kommunale Baugebiet und in kürzester Zeit verkauft und bebaut.

Heute zieht in viele der zwischen 1990 und 2000 errichteten Häuser schon die nächste Generation ein. Die, die die BMX-Anlage „Eastend Dirtpark Schwedt“ als Kinder genutzt hatten.