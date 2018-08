Premiere beim Tag der Vereine im Stadtpark

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Zum achten Mal präsentieren sich am Sonntag die Vereine der Stadt mit einem vielfältigen Programm im Bernauer Stadtpark. Parallel dazu findet der Kunst- und Handwerkermarkt statt. Schließlich gibt es auch eine Premiere: Erstmals können die Bernauer über die Vorschläge zum Bürgerhaushalt öffentlich abstimmen.

Mehr als 40 Vereine nutzen am Sonntag von 10 bis 17 Uhr die Gelegenheit, sich den Bernauern vorzustellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Von Sport über Kultur bis zu gesellschaftlich engagierten Vereinen — die Auswahl bietet für jeden etwas. Auf der großen überdachten Bühne ist für ein abwechslungsreiches Programm unter der Moderation von Jens Plagge gesorgt. Unter anderem werden die Barnimer Freidenker und die Eastside Fun Crew, die Balletschule La Sylphide und die Jongleure der Frakima dabei sein. Vorführungen zeigen der 1. Ju-Jutsu-Verein, die Bernauer Bären, der Bachi-Ki-Do-Verein und die BRH-Hundestaffel. Gespannt sein dürfen die Besucher auch auf den Verein Glückskinder, der mit einem Circus dabei ist.

Für musikalische Unterhaltung sorgen die Bernauer Sänger. „Um 13.30 Uhr wollen wir die Bernauer und ihre Gäste mit einem bunten Melodienstrauß aus unserem Repertoire erfreuen. Natürlich haben wir von 10 bis 17 Uhr auch einen Stand im Stadtpark, an dem wir über unsere nächsten Konzerte und Aktivitäten informieren“, kündigt Christin Götze von den Bernauer Sängern an.

Zeitgleich mit dem Tag der Vereine wird in in diesem Jahr erstmals ein Voting-Day zum Bürgerhaushalt stattfinden. Die Bernauer können dabei ihre Stimme für Projekte abgeben, die von den insgesamt zur Verfügung stehenden 100 000 Euro des Bürgerhaushaltes im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen. Die Stimmenvergabe wird über eine 5-Punkte-Bewertung vorgenommen, die dann über die Platzierung der Projekte entscheidet. Von 10 bis 15 Uhr besteht für Bürger der Stadt die Möglichkeit, ihren Favoriten unmittelbar zu wählen. Zuvor werden die Projekte auch öffentlich vorgestellt.

„Am 26. August endet die Abstimmungsfrist für den Bürgerhaushalt. Es wäre schön, wenn die Beteiligung durch den Voting-Day zum Abschluss noch mal etwas ansteigt“, wirbt Bürgermeister André Stahl (Linke) für die Stimmabgabe.

Das Abstimmungsprozedere ist wie in den Vorjahren: Einige Projekte stehen zur Auswahl – 19 sind es in diesem Jahr. Die Vorschläge reichen von diversen Sitzmöglichkeiten über eine Spielplatzerweiterung bis hin zu Bienen- oder Insektenhotels. Die Projekte, die am meisten Punkte erhalten, kommen in die Endrunde und können 2019 verwirklicht werden. Stimmberechtigt ist, wer mindestens 14 Jahre alt und in Bernau gemeldet ist. Jeder Stimmberechtigte kann fünf Punkte vergeben; entweder alle für ein Projekt oder verteilt auf mehrere. Im Anschluss an die Abstimmung wird um 16 Uhr verkündet, welche Projekte es in die letzte Runde geschafft haben.

Bis 26. August kann aber auch auf herkömmliche Art abgestimmt werden. Der Abstimmungsbogen kann unter www.bernau.de > Bürgerportal > Aktuelles > Bürgerhaushalt heruntergeladen werden. Er ist ausgefüllt an die Stadtverwaltung - Fax: 03338 365105, E-Mail: fibu-225@ bernau-bei-berlin.de - zu schicken.