Der visuelle Schrei der Revolutionen

Christopher Braemer

Beeskow (MOZ) Das Lothringerkreuz drillt sich unaufhaltsam in den weich gezeichneten Kopf ein, wie eine Schraube. Der Kopf hat keine Augen, keine Haare, nur blasse Umrisse – es wirkt wie ein hilfloses Opfer einer Ideologie.

Die Motive im Erdgeschoss der Burg Beeskow sprechen klare Worte. Das Lothringerkreuz gilt als Symbol von Charles de Gaulle, französischer Nationalheld und Präsident, erst geliebt, dann gehasst. Die Plakate der französischen Arbeiter- und Studentenbewegung Atelier Populaire provozieren. Das Atelier Populaire war eine Gruppe marxistischer Künstler in den 1968ern, die politische Poster mittels Siebdruckverfahren massenproduzierten.

Das nächste Werk zeigt statt einem drei dunkle Köpfe im Profil: De Gaulle, Franco und Salazar. Der französische Präsident in einer Reihe mit den Diktatoren in Spanien und Portugal. Die Botschaft ist klar. Und dann das: Ein Plakat zeigt einen Fabrikschornstein. Er wird zum Arm, aus ihm wächst eine Faust, darunter steht auf Französisch: „la lutte continue“ (Der Kampf geht weiter). Was hat das zu bedeuten?

Frankreich, Mai 1968 – auf den Straßen von Paris kochte Wut, an den Tankstellen mangelte es an Benzin, Fabriken wurden besetzt, Massenproteste von linken Studenten und Arbeitern waren die Folge. Frankreichs 77-jähriger Präsident Charles de Gaulle, der sein Land im Zweiten Weltkrieg tapfer als General verteidigte hatte und ihm aus der Staatskrise der 1950er-Jahre half, war amtsmüde.

Genau in diese Zeit fühlt sich der Betrachter zurückversetzt. Die Ausstellung „La beauté est dans la rue – Die Schönheit ist auf der Straße“ auf der Burg Beeskow führt den Besucher dann aber von den 1968ern in Frankreich und Polen durch die 1980er-Jahre, in die Moderne. Eines vereint sie dabei, die Drucke aus Frankreich, Polen, Chile und der DDR. Meist politisch links gerichtet, sprechen sie eine klare Sprache – ohne Umschweife. Einfache Mittel, reduzierte Farben und Formen offenbaren an Häuserwänden den Kampf der Arbeiterschaft für eine gerechtere Welt. Es sind schnell gemachte Poster, oft über Nacht konzipiert und gedruckt, um sie anschließend an die Wände sämtlicher Häuser der Stadt zu kleben.

Die Plakatkunst zeugt von einer visuellen Kultur einer Zeit, die kein Blatt vor den Mund nahm, sondern mit der Faust auf das Auge zielte. Die Politposter sind vielseitig und ästhetisch, auch das macht die Ausstellung leicht zugänglich.

„Die Schönheit ist auf der Straße“, bis 7. Oktober, Di–So 10–18 Uhr, Burg Beeskow; Buchvorstellung & Lesung „Zeitenwende/Wendezeiten“ von Rudolf Grüttner am Sonntag um 17 Uhr