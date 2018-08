Zukunft des Wriezener Village-Festivals ungewiss

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Der Streit um Sponsoring für das Village-Festival ist beigelegt. Die Haus-, Grundstücks- und Baubetreuungs GmbH (Hageba) habe den Vertrag erfüllt, sagte Martin Genßler, Vorsitzender des Vereins Village-Kulturlabor, der das Fest veranstaltet. Doch künftig gebe es kein Geld mehr.

700 Besucher haben an einem Sonnabend Anfang Juli auf dem Wriezener Schützenplatz Rockmusik aller Stilrichtungen erlebt. Auf zwei Bühnen konnten die Zuschauer Nachwuchsbands, Laien und Profis wie „Karat“ erleben. Ob es jedoch nach fünf Village-Festivals ein sechstes geben wird, steht noch nicht fest. Denn der Hauptsponsor, die Wriezener Hageba, Wohnungsgesellschaft im Eigentum der Stadt, hat sich zurückgezogen. „Ich habe am nächsten Montag noch einmal ein Gespräch mit dem Bürgermeister, aber glaube nicht, dass wir den Wegfall des Hauptsponsors kompensieren können“, sagte Martin Genßler, Vereinsvorsitzender sowie Sänger und Kopf der Wriezener Gruppe „Helio“, die sich auch beim Village-Festival präsentierte.

Der Vertrag über einen Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro hatte Genßler im vergangenen Jahr mit Hageba-Geschäftsführer Hartmut Fahl abgeschlossen. Dieser ging zum Jahreswechsel in den Ruhestand, sein Nachfolger Thomas Bachmann wollte ihn so offensichtlich nicht ausbaden und stellte die gesamte Finanzierung des Musikfests in Frage. Genßler hatte bereits Fördermittel vom Kulturministerium erhalten, bangte aber trotzdem um das Geld, weil die Hauptgruppe „Karat“ bezahlt werden musste. Als Vermittler schaltete sich schließlich Bürgermeister Karsten Ilm (CDU), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Hageba ein, der die Wogen glättete, so dass das Fest ruhig über die Bühne gehen konnte. Sämtliche nachfolgenden Kosten konnten beglichen werden. Doch eine weitere Zusammenarbeit mit dem Wohnungsunternehmen sei nicht zu erwarten, so Genßler.

Dass überhaupt ein solches Festival in Wriezen entstanden ist, sei der Musikschule von Steven Kopp zu verdanken. Aus ihrem Dunstkreis gingen viele Musiker hervor, nicht zuletzt auch „Helio“. Martin Genßler kann sich gut vorstellen, dennoch das Village-Festival in eine andere Stadt zu verlegen, wenn sich dort ausreichend Unterstützer finden sollten.

Nicht nur die Veranstalter des Village Festivals auch der TKC Wriezen ist vom Streichkonzert der Hageba betroffen. „Die Hageba hat die 20-jährige Zusammenarbeit mit uns beendet, sie sieht die Förderung unseres Vereins nicht als ihre Aufgabe an“, sagte der Vereinsvorsitzende Ulf-Michael Stumpe bitter. Das Wohnungsunternehmen hatte den Verein, dessen Spitzenmannschaft in der dritten Volleyball-Liga spielt, stets großzügig unterstützt. Der Zuschuss sei auf Null herunter gefahren worden, so Stumpe. Er habe sich häufig mit dem Bürgermeister angelegt, doch er danke dem aktuellen Stadtobrhaupt, dass er den Verein dabei hilft, andere Sponsoren zu finden. Vereine, die nur gelegentlich Geld von dem Unternehmen bekommen, haben auf Anfrage nichts von der neuen Politik mitbekommen.

Die Hageba werde weiter Vereine fördern, aber nicht in dieser Größenordnung, sagte Wolfgang Skor, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, Mitglied der Fraktion Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch sowie Aufsichtsratsmitglied bei der Hageba. „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich diesen hohen Betrag hörte“, ergänzte er. Dennoch habe er sich dafür eingesetzt, dass die Hageba ihren Vertrag mit dem Village-Kulturlabor erfüllt. Das städtische Wohnungsunternehmen verwalte als Dienstleister Wohnungen mit. Zugleich sei es seine Aufgabe, den Wohnungsbestand zu modernisieren und gleichzeitig die Mieten stabil zu halten, damit Menschen mit dem Einkommensniveau der Region sich die Wohnungen leisten können, so Skor. Weder Hageba-Chef Thomas Bachmann noch Bürgermeister Ilm waren am Dienstag zu erreichen.