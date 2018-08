Wenn sich Energien übertragen

Julia Lehmann

Groß Schönebeck (MOZ) „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder“, heißt es. Demnach ist der Barnim ein guter Platz zum Verweilen. Denn die Region ist reich an Chören. In unserer Serie stellen wir sie vor. Heute: der Kirchenchor aus Groß Schönebeck.

Montagabend, 19.30 Uhr. Sechs Wochen Sommerpause sind vorbei und die Wiedersehensfreude ist groß. Jede Menge Umarmungen und angeregte Gespräche vor dem Gemeindehaus in Groß Schönebeck. Hier trifft sich der Kirchenchor um Chorleiter und Musiker Ron Schmuck, auch bekannt als Ron Randolf. Unter diesem Namen macht der gebürtige Amerikaner mit ganz unterschiedlichen Formationen Musik aller Couleur, arbeitet als Vocal Coach und Instrumentallehrer.

Im Gemeindehaus werden schon bald Tische und Stühle gerückt, damit sich Tenöre, Altsoprane, Soprane und Bässe um den Chorleiter herum positionieren können. „Voll schön. Ist wie am ersten Schultag“, sagt eine Altsopranistin in der ersten Reihe. Gut 25 Sänger und Sängerinnen aus Groß Schönebeck und den umliegenden Orten sind gekommen. Darunter sind auch Sabine Grassow von der Wito und Schauspielerin Fritzi Haberland.

Hier duzt sich jeder. Bei einigen sind aus den wöchentlichen Proben und Auftritten in der Region Freundschaften entstanden. Vor mehr als vier Jahren reaktivierte Schmuck, der selbst seit etwa sieben Jahren in Groß Schönebeck lebt, den Chor. Wer mitmachen will, macht das wie folgt: „Du kommst hierher und entweder es gefällt oder nicht“, sagt Schmuck mit sympathischem amerikanischem Akzent.

Er greift zur Gitarre. Denn von einem traditionellen Kirchenchor hat die Gruppe nur wenig. Nach kurzem Warmsingen wird sogleich „What if God was one of us“ angestimmt. In einer abgewandelten Variante mit zum Teil deutschem Text. Und trotzdem alle sitzen, sitzt keiner still. Irgendwie wippt jeder ein wenig mit. „Es ist locker bei uns und macht Spaß“, sagt Schmuck. Das sieht und hört man. Zwischendurch gibt es immer wieder Gespräche, die Schmuck mit einem knappen „Bereit?“ unterbricht.

Wenn der Chorleiter nicht gerade in die Gitarre haut, stoßen seine Hände den Takt in die Luft. Schmuck steht eigentlich niemals still. Die Energie des 63-Jährigen scheint schier endlos und vor allem übertragbar. Bei „Oh happy Day“ wird es gospelig. Ron Schmuck läuft stampfend um seinen Notenständer, die Sänger klatschen und schwingen mit.

Auch wenn die Kirche für die Chormitglieder persönlich eher weniger Bedeutung hat, ein Repertoire aus kirchlichen Liedern gibt es. Denn die Kirchengemeinde finanziert Schmucks Einsatz als Chorleiter. Dafür wird an Weihnachten oder Ostern während der Gottesdienste gesungen. Besondere Aufmerksamkeit erfährt ein geheimes Lied, das für einen besonderen Anlass geprobt wird. Verraten werden darf nichts. Aber der Musiker legt hier großen Wert auf genaues Singen. Das Lied wird immer wieder geübt. Jede Stimme für sich und alle gemeinsam. Wo es hakt, gibt Schmuck den Ton auf der Gitarre so lange vor, bis er stimmt. „Das ist schwer, aber nötig“, zeigt er Verständnis.

Geboren im US-Staat Virginia kam Schmuck 1974 nach Westberlin. Zu dieser Zeit arbeitete er für den amerikanischen Nachrichtendienst. Zur besseren Tarnung musste er seinen deutsch wirkenden Nachnamen in „Randolf“ ändern, den er für sich als Künstlernamen adaptierte. Aus erster Ehe hat er zwei erwachsene Kinder, mit seiner jetzigen Frau Conny, mit der er auch zusammen Musik macht, sind drei weitere hinzugekommen. In Berlin betreibt er eine Musikschule, Unterricht gibt er aber auch „hier draußen“.

„Eigentlich sollte ich in Rente gehen, aber als Musiker geht man nicht in Rente“, sagt Ron Schmuck. Und so treffen sich auch weiterhin unterschiedliche Menschen fast jeden Alters montags im Gemeindehaus. Zum Singen – und das mit viel Spaß.