Süße Versuchungen im Paradies

Daniela Windolff

Biesenbrow (MOZ) Mitten im Dorf auf einem historischen Hof mit großem Garten hängt Goldstaub an den Bäumen. Hier bauen Yvonne und Matthias Tietze 230 alte, teils sehr seltene Apfelsorten an. Die Früchte werden in der Manufaktur zu hochwertigen Säften und edlem Cremant verarbeitet.

Die Ernte verspricht einen Spitzenjahrgang 2018. Die Äpfel hängen wie in dicken Trauben an den Ästen der jungen Bäumchen, leuchten in allen Farben, von Zartgelb über Goldocker bis Purpurrot. In der Luft schwebt süßer, frischer Apfelduft und weckt Appetit, einfach hineinzubeißen in die saftig knackigen Früchte. Doch die Äpfel sind nicht als Obst zum Frischverzehr gedacht. Sie werden per Hand einzeln gepflückt, sorgsam verlesen und in Watte gepackt. Es sind Kostbarkeiten, die da in Biesenbrow reifen. 230 Sorten ziehen sie in ihrem Apfelparadies „Königin von Biesenbrow“ auf. Es sind alte, fast vergessene Raritäten, die die Tietzes, archäologischen Schatzgräbern gleich, bei alten Obstbauern, in alten Gärten und in der Landes-Obstbaumversuchsstation in Münche­berg aufstöbern.

Hier hatten Tietzes vor einigen Jahren ihr Schlüsselerlebnis, als sie auf der Suche nach Apfelsorten den Leiter der Station und leidenschaftlichen Pomologen, also Apfelkundler, Hilmar Schwärzel kennenlernten und sein Herz eroberten. Bei ihm erhielten sie nicht nur viele historische Apfelbaumzöglinge, sondern auch umfangreiches Wissen um alte Sorten und deren Anbau, das sie sich durch intensives Selbststudium und vor allem durch Ausprobieren immer weiter vervollkommnen.

Ihre Raritäten heißen Rembrandt, Musikdirektor Riedel, Minister von Hammerstein, Ananasrenette, Goldparmäne, Oranschewoje oder Murasakin eine fast ausgestorbene Sorte, von der es deutschlandweit nur noch eine Handvoll gab. Und auch der edelste Apfel der Welt, der Wintercalvil, ist dabei, den sich Zar Peter einst aus Pillnitz nach Russland liefern ließ. Sie sind Goldstaub und der Rohstoff für köstliche Tropfen, die in der Manufaktur kreiert werden.

Als Tietzes 2009 aus Berlin nach Biesenbrow zogen, wollten sie vor allem eins: der Großstadt entfliehen und die Natur spüren und mit ihr leben. „Wir wollten in die Uckermark, hatten uns 60 Höfe angeschaut, bis wir in Biesenbrow durch Zufall diesen Hof fanden. „Es ist ein Glücksfall“, schwärmt Yvonne Tietze. So wie sie Schritt für Schritt liebevoll den Hof sanierten, reifte auch die Idee, hier Äpfel zu veredeln zu Most und Cremant, ein Apfelschaumwein nach französischer Tradition. Für ihre Kreationen experimentieren Tietzes lange, testen unzählige Sorten und Aromen, bis sie endlich die eine Sorte gefunden haben, die passt.

Seit 2015 betreiben Tietzes die Mosterei nicht mehr nur als Hobby. „Alles, was wir hier produzieren, ist Handarbeit, von der Ernte bis zur Endabfüllung in Flaschen. Dazwischen braucht es Geduld und Zeit. Die Entwicklung eines neuen Produktes dauert von der Idee bis zur Marktreife mindestens ein Jahr.“ Aus allen Apfelsorten pressen Tietzes feine Moste, die nur in kleinen Flaschen als Probiersets angeboten werden. Tietzes wollen keine Massenproduktion, sondern mit ihren Kostbarkeiten die Vielfalt der Sorten und Aromen von Äpfeln als Paradiesfrucht wieder erlebbar machen, die durch industriellen Obstbau und Verarbeitung verloren gegangen sind. Es sind kostbare Delikatessen, eine Arche zum Genießen. In der „Schatzkammer“, einem alten Gewölbekeller, in dem früher Kartoffeln und Möhren lagerten, reifen nun 3500 Flaschen des edlen Cremant in traditioneller Zwei-Flaschengärung, mindestens 2- bis vier Jahre, einige sollen zehn Jahre lagern. Jede Flasche muss täglich per Hand gedreht werden, damit die Hefe bewegt wird, erklärt Matthias Tietze. Der Apfelwinzer tüftelt gerade wieder an einer neuen Idee. Er kreiert einen Aperitif nach Cherryart. Natürlich aus Äpfeln. Das Verfahren hat er entwickelt. Es ist einzigartig in Europa. Im September soll der Tropfen Premiere haben.