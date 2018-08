Sommerausklang im Lennépark

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nicht nurVivaldi lässt grüßen: Der musikalische Abendspaziergang der Lennépark-Initiative steht diesmal ganz im Zeichen der vier Jahreszeiten. Besucher der Kleinen Parknacht dürfen sich am Sonnabend auf ein ganzes Füllhorn an Klangkunst, Kultur und Kulinarischem freuen.

„Der Lennépark hat ganz schön unter der Hitze gelitten“, sagt Sonja Gudlowski, die mit ihrem Mann Peter die Parknacht federführend organisiert. Tatsächlich ist vom sommerlichen Grün des Rasens nach der langen Trockenperiode nicht mehr allzu viel übrig. „Es sieht hier mancherorts schon aus wie im Herbst“, meint die engagierte Begründerin der Initiative für den Lennépark. Dies wiederum passe doch aber auch ganz gut zur Überschrift der diesjährigen kleinen Parknacht – die vier Jahreszeiten. „An dem Abend können die Besucher mindestens drei davon erleben – schneien wird es ja hoffentlich nicht.“

Ein dreiviertel Jahr hat die Bürgerinitiative in die Vorbereitung der neunten Auflage des Festes investiert. 250 Aktive bringen sich an dem Abend ein, „hinter den Kulissen sind es sogar noch einige mehr“, berichtet Peter Gudlowski. Die Kleine Parknacht hat sich inzwischen fest im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert. Auch in diesen Jahr hoffen die Veranstalter wieder auf viele Frankfurter und Gäste, die mit einem kulturellen Streifzug durch das historische Stadtgrün den Sommer ausklingen lassen möchten.

Auf zwei Neuerungen sollten Parknacht-Stammgäste in diesem Jahr achten: Zum einen beginnt das kleine Stadtfest, wie es auch schon genannt wurde, bereits um 17 statt 18 Uhr. Besucher können sich also noch länger bei Tageslicht an der beeindruckenden Naturkulisse satt sehen. Zum anderen findet die Eröffnung diesmal nicht an der Schmeißereiche sondern auf einer Bühne an den Lenné Passagen, die das Fest großzügig unterstützen, statt. „Routinen sind da, um sie zu durchbrechen. Wir wollen ein paar neue Akzente setzen“, so Sonja Gudlowski.

Als musikalischen Partner konnte sie die Kleist-Musikschule unter Leitung von Christian Seibert gewinnen. Die private Bildungseinrichtung aus Frankfurt feiert zugleich ihr fünfjähriges Bestehen; und dies musikalisch mit einem eigens für die Parknacht entwickelten Vier-Jahreszeiten-Programm. Gleich zum Auftakt wird es passend dazu Antonia Vivaldis wohl bekanntestes Werk zu hören geben. Im dritten Teil spannen Schüler und Lehrer dann den Bogen zu Astor Piazolla und seinen „Vier-Jahreszeiten“-Tango für Violine, Cello und Klavier. Abschließend lädt der Große Chor der Singakademie vor der Hauptbühne zum Mitsingen ein.

Das Festgeschehen im Lennépark selbst spielt sich auf den Wiesen und an den Wegen zwischen dem südlichen Eingang bis hinauf zur Schwanenbrücke ab. Neben Folkmusik von High Spirit oder der Mädchenband Self Control (siehe auch Seite 13) gibt es Lesungen, Ausstellungen, Verkaufsstände oder den stimmungsvollen Weg des Lichts der Lebenshilfe. Auch das Theater des Lachens tritt wieder auf – in welcher Form, ist noch ein Geheimnis. Auf die kleinen Besucher warten zudem ein nostalgisches Kinderkarussell, Kinderquatsch und Zauberei, Mal- und Bastelstände. Um 20.30 Uhr startet am Spielplatz die Glühwürmchenparade – ein Lichterumzug für Kinder mit Lampions, Leuchtwedeln und Akkordeon-Begleitung. Auf das Jahreszeiten-Motto eingestellt haben sich ebenso die gastronomischen Anbieter, die entlang des Hauptweges zu finden sind. An diesem Abend bis 21.30 Uhr ist dabei das sonst im Lennépark geltende Alkoholverbot aufgehoben.

„An den Eingängen werden alle Besucher von Hostessen begrüßt. Sie wollen keinen Eintritt aber bitten um eine Spende. Es ist ja ein öffentlicher Park. Jeder gibt das, was er kann“, betont die Parknacht-Organisatorin. Als kleines Dankeschön erhalten alle Spender als kleines Mitgebsel einen Anstecker mit Ansichten des Lennéparks im jahreszeitlichen Wandel. Von den Spenden werde die Parknacht nicht finanziert, stellt Peter Gudlowski klar. „Das übernehmen die vielen Sponsoren und Unterstützer.“

Stattdessen fließt das Geld, das die Hostessen sammeln, in die nächsten Projekte zum Erhalt und zur weiteren Gestaltung des Bürgerparks. So soll beispielsweise der Rosenhügel rings um die Schmeißereiche mit Rosen bepflanzt werden. Und zwar im Frühjahr, wenn der Rasen nach den langen Herbst- und Wintermonaten wieder kräftig grünt.