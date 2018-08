Holz, Honig, Hunde, Hangeln und Musik

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Zum Waldfest wird am Sonntag auf die Wiese am Weg An der Pintschbrücke, in der Nähe des Kreisel Richtung Hangelsberg eingeladen. 55 Partner und zehn verschiedene Caterer hat der Stadtforst dafür gewinnen können. „Es ist enorm aufwendig, alles zu organisieren, deshalb können wir diesen Kraftakt auch nur alle fünf Jahre leisten“, so Stadtforstdirektor Thomas Weber. „An diesem Tag aber kann man den Wald in all seinen Dimensionen mit allen Sinnen erleben. Einfach ein Fest für die ganze Familie.“

Das Festareal erstreckt sich bis hinunter zur Spree. Parken kann man auf dem Festplatz an der Aufbauschule. Gegenüber des Festplatzes sind die Familien-Angebote versammelt. Taststrecke und Nistkastenbau, Schnitzen und Klettern sowie die Puppenbühne von André Streine. Wer es sportlich mag, kann das auf dem benachbarten Fitnesspfad, beim Minigolf oder Hangeln über dem Pintschhafen.

Im Mittelpunkt des Festes stehen Vorführungen und Informationen rund um den Wald. Wie arbeiten Harvester und Rücker? Welche Vorteile hat die Holzrückung mit dem Pferd? Was ist eine Kulturraupe? Welches Holz ist eigentlich zum Heizen oder für den Kamin wirklich geeignet? Und wie haben unsere Vorfahren den Wald genutzt? Zuschauen kann man zudem Imkern oder beim historischen Teeren.

Nah beieinander liegen das Thema Wald und Tiere. Deshalb gibt es auch Vorführungen der Hundeschule, Übungen mit den Jagdhunden, Schafe als Rasenmäher, Ponys zum Reiten, Vögel zum Streicheln und Fische zum Angeln. In einem weiteren Bereich präsentieren Fürstenwalder Firmen und Unternehmen der Region ihre Produkte und Technologien. Und wer mag, kann auch das eine oder andere kaufen. Man kann auch einfach nur unter alten Bäumen chillen und Wildfleisch essen. Trommler, Bläser und die Bluesband „Trockendock“ sorgen für Musik und der Gaukler Arne Feuerschlund erinnert daran, dass der Wald auch immer ein Ort der Märchen und Legenden war.

„Natur erleben mit allen Sinnen als ein herrliches, schützenswertes und produktives Stück Schöpfung, das unsere Aufmerksamkeit und unsere Pflege verdient“, fasst der Chef des Stadtforstbetriebes, Thomas Weber, die Idee des nunmehr 5. Waldfestes zusammen. (us)

Waldfest: Sonntag, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 2,50 Euro, Kinder unter 18 Jahren haben freien Eintritt.