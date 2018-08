Aus dem Leben Stephan Heyms

moz

Waldsieversdorf Zu einer nächsten Veranstaltung lädt der Freundeskreis John Heartfield am Sonnabend um 15 Uhr auf das Anwesen im Schwarzen Weg 12. Stefan Heym, der weltbekannte Schriftsteller, war ein enger Weggefährte von John Heartfield. Als international renommierter Autor setzte er sich nach dem Krieg sehr für John Heartfield ein, nachdem dieser aus dem englischen Exil in die DDR gekommen war. Als jüdische Flüchtlinge und aktive Gegner der Nationalsozialisten verbrachten sie eine gemeinsame Zeit in Prag, bevor Heym in die USA ging, während es Heartfield nach London verschlug. Heym half als Offizier der amerikanischen Armee bei der Befreiung Deutschlands und Heartfield kämpfte von England aus gegen den Faschismus. Nach dem Krieg setzten sie sich für ein besseres Deutschland ein, jeder auf seine Weise und mit den Mitteln seiner Kunst; Heym als Schriftsteller, Heartfield als Fotomonteur.

Stefan Heym liebte Jazz-Musik, die er in seiner Zeit in den USA und als amerikanischer Soldat gut kennen gelernt hatte. Die Entwicklung der Jazzmusik in der DDR ist ohne Ruth Hohmann nicht denkbar. Es ist deshalb besonders ergreifend, dass die Grand Dame des DDR-Jazz sich bereit erklärt hat, auf einer Veranstaltung, die John Heartfield feiert und Stefan Heym ehrt, zu singen. Sie wird dabei von dem Musiker Lukas Natschinski begleitet.

Gabriele Gysi, die Schauspielerin und Dramaturgin, wird die Texte Heyms vortragen. Sie kannte den Schriftsteller, dem sie sich, auch durch ihre Familiengeschichte vermittelt, künstlerisch und politisch verbunden fühlt. Für Konzept und Moderation zeichnet Eva Maleck-Lewy verantwortlich.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, der Freundeskreis freut sich aber über Spenden. Das John-Heartfield-Haus ist noch bis zum 30. September immer Freitag und am Wochenende von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Informationen unter Tel. 0160 90985132.