Beatrix Scheeren ist die neue Direktorin der Goethe-Oberschule

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Süßigkeiten räumt Beatrix Scheeren vor dem Fototermin in eine Schublade, das Birne-Quitte-Getränk namens „Teeträume“ nimmt der Fotograf vom Tisch. Noch ist er ziemlich aufgeräumt, der Arbeitsplatz der neuen Direktorin der Kremmener Goethe-Oberschule. Die 48-Jährige lebt sich ein. Das Gefühl muss vertraut und neu zugleich sein: Denn ihr Weg zur Direktorin war ein lange anvisierter.

Einsatzpläne für die Lehrer schreibe, mit dem Schulamt Neuruppin telefonieren, E-Mails durchgehen, Unterlagen sichten, die ihr Vorgängerin Elke Schwabe hinterlassen hat: Das Schuljahr wird vorbereitet. Beatrix Scheeren ist mitten im Einleben – und Kennenlernen der Kollegen. „Ich bin überrascht, wie jung und vor allem jung geblieben das Lehrerteam ist“, sagt die neue Kollegin. Sie sei offen und zwanglos willkommen geheißen worden. Nur das „Du“ behält sie erst einmal für sich. Die Beziehung zu den Kollegen muss sich entwickeln. Die Distanz, die mit einem „Sie“ einhergeht, möchte sich die gebürtig aus der Ostprignitz stammende Deutsch- und Englisch-Lehrerin bewahren.

Aufgewachsen und schulgebildet in der Nähe von Kyritz, absolvierte sie in der Hansestadt ihr Abitur. Fürs Lehramtsstudium (Sekundarstufe I) an der Universität zog sie nach Rostock. Es folgten das Referendariat in Brandenburg und der Einstieg als Lehrkraft am Oberstufenzentrum Wittenberge. „Damals, 1997, gab es keine Alternative, in den Schuldienst einzusteigen als über ein Oberstufenzentrum“, so Scheeren, die in Wittenberge 18 Jahre lang unterrichtet. Sie bildete Friseure aus, nahm Gesellenprüfungen ab, war im Prüfungsausschuss. Schnupperte quasi in ein Mehr an Verantwortung hinein. Zur nächsten Station führte sie ihr Mann, den sie zu der Zeit kennenlernte. „Er lebte in Hennigsdorf.“ Also: Umzug und Schulwechsel 2014. Zwei Jahre Englisch- und Deutschunterricht an der Hennigsdorfer Albert-Schweitzer-Oberschule lagen vor ihr. Es folgten zwei Jahre an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlebeck.

Doch das Lehrer-Sein reichte nicht. „Ich habe mich für eine Fortbildung für angehende Führungskräfte entschieden.“ Ziel: einen Schulleitungsposten zu übernehmen. Die Fortbildung (ein Jahr, 120 Stunden) bestärkte Beatrix Scheeren in ihrem Wunsch. Nebenbei managte sie ein zweites Studium mit einem Abschluss für die Sekundarstufe II.

Im Rahmen ihrer Fortbildung agierte sie als Schatten. Shadowing nennt sich das Verfahren, in welchem sie als solch ein Schatten anderen Direktoren über die Schulter schaute. Kremmen war eine Station. „Ich habe mich bewusst für kleine Oberschulen entschieden, weil hier die Atmosphäre noch familiärer ist und jeder Lehrer seine Schüler kennt.“ Als Schatten erfuhr sie, dass Elke Schwabe vorhatte, in den Ruhestand zu gehen. Nach ihrem Zertifikat hat sie sich gleich auf die öffentlich ausgeschriebene Stelle beworben.

Nun sitzt sie in ihrem Büro, bereite das Schuljahr vor. Ihr konsequent vorbereiteter Weg zur Direktorin ging auf. In den kommenden Wochen und Monaten wird sie den Ist-Zustand mit ihren Schulvisionen vergleichen. „An Bewährtem werde ich aber nicht rütteln“, sagt sie. Erst einmal brauche sie einen Überblick.

Ausgleich zur Arbeit findet Beatrix Scheeren entweder beim Sporttraining in Nieder Neuendorf oder im Gesang. „Seit zwei Jahren singe ich im Kammerchor Leo Wistuba.“ Ihre Stimmlage: Alt. Sie beherrscht also die tieferen und damit oft ruhigeren Töne.