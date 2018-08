Ein Schloss aus dem Computer

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) „Kieke, staune, wunder Dir“ - unter dieser Überschrift lädt das künftige Humboldt Forum am Wochennende zu den letzten Tagen der offenen Schloss-Baustelle. Besucher können durch den prächtigen Schüterhof wandeln und schon erste Ausstellungsräume besuchen.

Ein bisschen vernebelt einem der Baustaub an der trubeligen Karl-Liebknecht-Straße noch die Sinne. Während Arbeiter die letzten Gerüste auf der Schloss-Baustelle demontieren, schreitet Wilhelm von Boddin am Dienstag mit einem Tross Journalisten durch das hohe Portal in den Schlüterhof. „Wer nicht hören will, muss sehen“, lautet die Devise des Mannes, der in den 90er-Jahren als „Schlossgespenst“ und „Chef der Schloss-Fälscher-Bande“ bezeichnet wurde. Keiner konnte damals glauben, dass er es schaffen würde, die vom Krieg zerstörte und von der DDR gesprengte Hohenzollern-Residenz wieder auferstehen zu lassen.

Doch nun erhebt sich im Innenhof plötzlich diese barocke Pracht mit zig Gesimsen und Säulen, Löwenköpfen und Adlern. Die größte Stuckfassade nördlich der Alpen mit 3,5 Millionen Ziegeln und 2100 Figuren erstrahlt in der preußischen Pracht des 18. Jahrhunderts. Drei Flügel wurden originalgetreu rekonstruiert. Mal sind die Fenstergiebel flach, manchmal abgerundet oder haben einen Dreieckshut. Nur die westliche Seite bildet nach dem Entwurf des Star-Architekten Franco Stella mit ihrer schmucklosen Betonoptik einen Gegensatz.

In dem modernen Gebäudeteil können Besucher schon jetzt in einen Fahrstuhl für 84 Personen steigen und in den fast fertigen zweiten Stock fahren. Dort, wo bald afrikanische Skulpturen ihre neue Heimat finden sollen, hat man aus den hohen Fenstern eine ungeahnte neue Aussicht auf die Stadt. Unten schippern Dampfer über die Spree. Der Blick reicht bis zu den Springbrunnen am Fuße des Fernsehturms. Auf der Wiese des Lustgartens picknicken Touristen in der Sonne.

Nachdem die Werbeplakate an den Bauzäunen abgehängt wurden, haben sie nun einen freien Blick auf die prächtige Nordfassade. Die gelbliche Farbgebung der historischen Wände haben sich die Stuckateure von geretteten Putzbrocken des echten Eosander-Portals abgeguckt, die seit Kriegsende in einem Keller lagerte. „Ein Traum geht heute in Erfüllung“, sagt Boddin, der nun nicht mehr Märchen-Erzähler, Blender, verrückter Visionär, sondern als Stiftungschef tatsächlich bald so etwas wie ein Schlossherr ist. Wenn weiter alles so Berlin-untypisch gut geht, kann der gigantische Prachtbau in der Mitte der deutschen Hauptstadt in einem Jahr Stück für Stück als neues globales Kulturzentrum eröffnet werden. Die Höhlen der Seidenstraße und die Jahrhunderte alten Südseeboote des Ethlogischen Museums sind schon eingezogen. „Sie sind noch verpackt in Kisten und werden in klimatisierten Räumen gut überwacht“, berichtet Hans-Dieter Hegner, Bauvorstand der Stiftung Berliner Schloss.

Alleine schon die Tatsache, dass auf einer Baustelle wertvolles Kulturgut gelagert wird, ist eine einmalige Geschichte. Dass Deutschlands größter Kultur-Bau in Zeiten von Liefer-, Kapazitäten-Engpässen und Vergabeschwierigkeiten immer noch im Kosten- und Zeitrahmen liegt, auch. „Wir sind zuversichtlich, mit einem klugen Baumanagement die noch ausstehenden Arbeiten bis Ende 2019 abschließen zu können“, sagt Hegner. Die Gesamtkosten von rund 600 Millionen Euro zahlt zu großen Teilen der Bund.

Die 105 Millionen Euro teure historische Fassade muss dagegen mit Spendengeldern finanziert werden. Noch klafft eine Lücke von 20 Millionen. „Wir werden nicht aufhören, bevor wir das Geld zusammenhaben – solange der liebe Gott mich lässt“, sagt Wilhelm von Boddin. Mit 19 habe er zum ersten Mal den Traum vom Wiederaufbau gehegt, berichtet er. Er ist inzwischen 76 Jahre alt. Am Wochenende will er das Volk einladen, die Baustelle zu besuchen. Im Innenhof wollen die Philharmoniker ein Benefizkonzert geben. Der Eintritt pro Person kostet 295 Euro. Das Geld wandert in den Spendentopf. Die 1500 Karten sind ausverkauft.

Alle anderen können das Konzert kostenlos im Fernsehen oder vom Berliner Dom gegenüber beim Public Viewing verfolgen. Wenn dann Beethovens Siebente erklingt, passt das, findet von Boddin. „Denn hier wurde die Partitur der Schülerschen Architektur zurückgeholt.“ Der berühmte Hofbaumeister erschaffte sie einst 1699 im Auftrag von Friedrich I. von Preußen. Der hatte den Ruf besonders „eitel und glanzsüchtig“ zu sein und einen Hang zu „verschwenderischem Prunk“ zu haben.

Seine alten Sandsteinfiguren wurden mit Hilfe von Fotos, Original-Teilen und 3D-Computertechnik rekonstruiert und zu 90 Prozent von Steinmetz-Robotern gefertigt. Die restlichen zehn Prozent übernahmen echte Bildhauer, um durch individuelle Techniken und kleinen Unregelmäßigkeiten den Bau lebendig zu halten. „Eine Sünde haben wir uns aber erlaubt“, verrät von Boddin und zeigt auf einen rasierten Löwenkopf. Ex-Rennfahrerin und Weltenbummlerin Heidi Hetzer hat ihn gespendet. Sie sei aber eine Löwin, hätte sie betont, erzählt von Boddin. So habe man ihr erlaubt, der Figur die männliche Mähne höchstpersönlich mit Hammer und Meißel abzuschlagen.

Tage der offenen Baustelle: Sonnabend, 25. August (9-14 Uhr) und Sonntag, 26. August (9-18 Uhr) mit Rundgängen, Mitmachstationen, Musik und Streetfood. www.humboldtforum.com