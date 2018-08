Artgerechte Haltung: Anja und Janusz Hradetzky praktizieren auf ihrem Hof „Stolze Kuh“ eine ammengebundene Kälberaufzucht. Die Herde umfasst 30 Milchkühe, 16 Jungbullen sowie die Nachzucht. Die Tiere dürfen in dem kleinen Öko-Betrieb in Lunow-Stolzenhagen ihre Hörner behalten. © Foto: Julia Lehmann

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Dienstag und Freitag ist Markttag. Ein dritter Tag könnte jetzt hinzukommen. Mit anderem Konzept und anderem Ort: ein Marktschwärmer-Tag an der Eisenbahnstraße. Berit Bietz wirbt für die Mischung aus Online-Handel und Direkt-Vermarktung.

Das Geschäftsmodell sei denkbar einfach: Kunden bestellen, ähnlich wie bei Online-Händlern, per Internet ihre Ware. Nur dass die eben nicht nach Hause geliefert wird. Sondern: Der Kunde holt die Lebensmittel in einer „Marktschwärmerei“ ab. Direkt vom Erzeuger. Berit Bietz hat die Idee, die ursprünglich aus Frankreich komme, sofort überzeugt. Vor allem der Gedanke der Regionalität. „Die Verbindung zwischen Online-Handel, also dem bequemen Bestellen am heimischen PC, und nachhaltiger Produktion“, dafür schwärmt sie. Das Projekt stärke die heimische Landwirtschaft, stärke die Region.

Denn: Jede Marktschwärmerei suche vor Ort Partner. Ein Umkreis mit einem Aktionsradius von 27 Kilometern sei die Regel. In Ausnahmefällen, für bestimmte seltene Sortimente, dürften die Wege auch mal weiter sein. Im September, so ihr Ziel, wolle sie bei Rohkao, ein Geschäft an der Eisenbahnstraße, das ihr Partner betreibt, die „Marktschwärmerei“ eröffnen. Immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr.

16 Erzeuger habe sie bereits für die Mitwirkung gewinnen können: darunter den Milchschafhof Pimpinelle, den Hof „Stolze Kuh“, den „Hof der kleinen Tiere“, „Aufs Brot“ oder die Diedersdorfer Ölmühle. „Wir suchen noch einen Bäcker“, sagt Bietz mit Blick auf die Produktpalette. Und vielleicht einen Anbieter von Nüssen. „Ich werde die kommenden Tage aber auch noch mal rumfahren.“ Das Angebot, die Idee der Marktschwärmerei richte sich an die kleinen Erzeuger und Manufakturen, an jene, die keine großen eigenen Vertriebsstrukturen aufgebaut haben, die nicht bei Discountern oder Ketten gelistet sind. Eher an jene, die bislang eben auf Märkten stehen oder vielleicht schon in anderen Marktschwärmereien mitmachen.

Allein: Es brauche natürlich auch Kunden, um das Projekt an den Start zu bringen. Etwa 150 seien zunächst nötig, sagt die Wahl-Eberswalderin. Gut 50 Anmeldungen habe sie schon. Wobei die Marktschwärmerin betont: Die Teilnahme ist freiwillig und – etwa im Gegensatz zu manchem Gemüsekistenabo – nicht an einen bestimmten Rhythmus gebunden, nicht verpflichtend. Bis Dienstag oder Mittwoch bestellen die Kunden online, über das Portal der Marktschwärmerei, sie leite die Bestellungen an die Erzeuger weiter. Und am Donnerstag kämen die dann mit den Waren nach Eberswalde. „Was eben auch den Vorteil hat, dass die Kunden die Erzeuger kennenlernen, sich mit ihnen austauschen können.“

Genau dieses Konzept hat auch Anja und Janusz Hradetzky vom Hof „Stolze Kuh“ überzeugt. Seit dreieinhalb Jahren betreiben sie den Betrieb in Stolzenhagen. Mit einer ammengebundenen Kälberaufzucht im Gebiet des Nationalparks Unteres Odertal. „Das ist so ziemlich einmalig in Deutschland“, sagt Anja Hradetzky. Bislang vermarkten sie die Fleisch- und Wurstprodukte sowie die Produkte aus dem mobilen Hühnerstall direkt. Und über eine Marktschwärmerei in Berlin. „Ich freue mich voll, dass es jetzt auch hier so was gibt“, sagt sie. Für Lebensmittelgeschäfte seien sie einfach „nicht interessant“. Im Übrigen ist Anja Hradetzky überzeugt: „Einkaufsgewohnheiten ändern sich nur, wenn die Verbraucher wissen, woher die Lebensmittel kommen.“ Weshalb sie Interessierte auch direkt auf den Hof einlädt. Einen Betrieb, der nach der Öko-Richtlinie „demeter“ arbeitet.

Eine Bio-Zertifizierung sei aber nicht Voraussetzung, um bei der „Marktschwärmerei“ mitzumachen, betont Bietz. Wichtig seien Regionalität und ein ökologisches Bewusstsein.

www.marktschwaermer.de