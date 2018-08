Baustart im Bärbel-Wachholz-Weg

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Für die künftigen Bewohner des Bärbel-Wachholz-Weges ist es ein historischer Moment, den sie mit der Kamera festhalten und mit Sekt feiern.

Mit dem traditionellen Banddurchschnitt wird ihre neue Straße als künftige Wohnadresse offiziell freigegeben. Bürgermeister Frederik Bewer, Frank Dorn vom Bauamt und Vertreter der beteiligten Firmen, das Planungsbüro Gast, die Schwedter Tief- und Straßenbau GmbH, die Stadtwerke und der ZOWA stießen mit künftigen Bauherren auf gutes Gelingen an. Die Elektrofirma Plewe hat die Straßenbeleuchtung gebaut, die mit energiesparenden LED-Leuchten ausgestattet ist.

Hier im neuen Wohngebiet an der Oderberger Straße hat die Stadt auf einer ehemaligen Gartenanlage sieben Eigenheimparzellen erschlossen, um der großen Nachfrage nach Bau­standorten in der Kernstadt gerecht zu werden, und eine Zufahrtsstraße, die kürzlich in Bärbel-Wachholz-Weg benannt wurde, gebaut. Mit 80 Metern Länge sei es wohl die kürzeste öffentliche Straße in Angermünde mit einem eigenen Namen, vermutet Bürgermeister Frederik Bewer.

330 000 Euro hat die Stadt für die Erschließung aus eigenen Mitteln investiert. Fördermittel gab es dafür nicht. Fast alle Parzellen sind verkauft und die erste Baugenehmigung erteilt. Karin Spohn-Schmidt und Detlev Schmidt wollen sich hier ein eigenes Heim im Bungalowstil bauen. „Es war eine Spontan­entscheidung. Wir hatten überlegt, aus der Mietwohnung im 3. Stock in der Ehm Welk-Straße auszuziehen und uns etwas eigenes fürs Alter zu schaffen. Diese Gegend an der Oderberger Straße schien uns wie geschaffen und wir haben nicht lange überlegt und uns beworben“, erzählt Karin Spohn-Schmidt. „Die Stadtnähe gefällt uns, man kann zu Fuß den Bahnhof und das Zentrum, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte erreichen, das ist auch im Alter wichtig“, ergänzt ihr Mann. Karin Spohn-Schmidt kann sogar zu Fuß zur Arbeit bei den Stadtwerken laufen.

Das Antragsverfahren sei zügig und ohne Komplikationen erfolgt. Im März hat das Paar den Zuschlag von der Stadt für die Parzelle erhalten, sechs Monate später wurde die Baugenehmigung erteilt. Auch Baufirmen haben die Bauherren problemlos gefunden. „Ich bin ja Angermünderin und arbeite hier. Mir ist es wichtig, einheimische Firmen zu nehmen. Man kennt sich und hat Vertrauen“, betont Karin Spohn-Schmidt. Für den Rohbau des Massivhauses wurde die Firma Ralf Hahne engagiert.

Die Bauherren hoffen nun, dass Ende August, spätestens Anfang September mit dem Bau begonnen werden kann. Im Frühjahr 2019 wollen sie dann in den Bärbel-Wachholz-Weg einziehen.