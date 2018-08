Güldendorf lädt zum Erntefest

Gerrit Freitag

Güldendorf (MOZ) Die Vorbereitungen zum 21. Erntefest am kommenden Wochenende sind im vollen Gange und die Güldendorfer haben für Sonnabend und Sonntag rund um den See wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. „Ganz schön trocken - wir müssen aufpassen, dass beim Binden nichts auseinanderfällt“, meint Manuela Walter und fährt dabei mit der Hand über die kopfhängenden Strohbündel aus Hafer und Wintergerste. Am Donnerstag werden die Gebinde benötigt, um die Erntekrone zu schmücken.

An beiden Festtagen wird wieder fleißig gebacken. Bis heute Abend kann noch vorbestellt werden. „Wir haben jetzt schon 300 Brot-Bestellungen und werden an beiden Tagen backen “, erzählt Jürgen Faustmann, Mitglied des Heimatvereins. Die vorgebackenen Brot-Rohlinge in den Sorten Misch-, Kürbiskern-, Zwiebel-, Kräuter- und Nordländbrot stammen aus der Landbrotbäckerei Heidenreich.

Den Auftakt zum Fest gibt es bereits am Freitag mit dem Tanz unter der Erntekrone in der Gaststätte „Seeterasse“. Der große Familientag am Sonnabend wird unter anderen begleitet von Marktständen Agrar-Produkten sowie Keramik- und Handarbeit. Dazu gibt es Tanz und Modenschau. „Wir haben diesmal sogar einen Kinderflohmarkt von Kinder für Kinder“, sagt Gerhard Tietz vom Heimatverein. Der Traditionelle Ernteumzug mit alter und neuer Landtechnik startet Sonntag.(gf)