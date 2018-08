Neue Tendenz der Bruderschaften

Andrea Linne

Bernau/Eberswalde (MOZ) Die Zahl der Mitglieder rechtsextremer Gruppierungen ist auch im Barnim angestiegen. Dafür ging die Zahl der Übergriffe auf Ausländer, Flüchtlinge oder Andersdenkende leicht zurück. Das ist im Verfassungsschutzbericht des Landes Brandenburg für 2017 nachzulesen.

Generell haben extremistische Gruppierungen in Brandenburg Zulauf. Auch für das Jahr 2017 stellte die Behörde einen Anstieg der Personenpotenziale in den relevantesten extremistischen Phänomenbereichen fest. Aber auch Linksextremisten instrumentalisieren das Versammlungsrecht. 130 Linksextreme stehen 1540 Rechtsextremen gegenüber. 2016 waren es hundert zu 1390. So beansprucht „Die Rechte“ mit 35 Mitgliedern ebenso wie „Der dritte Weg“ Parteienstatus. Hinter der Fassade „Die Rechte“ agiert nunmehr die „Kameradschaft Märkisch Oder Barnim“.

Auch in der NPD gibt es Vorstandsmitglieder aus der Region. Dazu zählt Aileen Rokohl als Vorsitzende des Kreisverbandes Barnim. Der Verfassungsschutz zählt in Brandenburg 280 Mitglieder. Von 48 in den Kommunalwahlen 2014 erzielten Mandaten sind 37 besetzt. Wie in Panketal tauchen die Mandatsträger oft gar nicht auf. Neun Kreisverbände, darunter Barnim und Märkisch-Oderland, gibt es. Am 1. Januar 2017 wurden Barnim und Uckermark aufgespalten.

Stadtverbände in Bernau sowie Joachimsthal existieren. Die NPD schrieb: „Mit der weiteren Verankerung vor Ort wird es den Aktivposten in beiden Verbänden künftig gelingen, noch mehr Vertrauen bei den Bürgern aufzubauen.“ Eine Aktion der NPD Barnim hieß „Leben retten“ und rief die Bernauer dazu auf, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. „8. Mai – wir feiern nicht“ wurde 2017 auf dem Bernauer Markt skandiert. Damit wollten die NPD-Sympathisanten ihre „Befreiungslüge“ verbreiten und sich als soziale Protestpartei darstellen, so der Verfassungschutz Brandenburg. Am 14. Juni 2017 beteiligte sich die NPD Barnim in Bernau an einer Demonstration gegen die Einrichtung eines Gebetsraumes für Muslime, „um sich gegen die schleichende Islamisierung unserer Stadt zu wenden“. Gräber zum Volkstrauertag wurden gepflegt und ein Kranz niederlegt, der daran erinnern sollte, „dass bei uns niemand vergessen wird. Ewig lebt der Toten Tatenruhm.“ Zur Bundestagswahl 2017 erzielte die NPD im Barnim einen Zweitstimmenanteil von 0,8 Prozent.

„Die Rechte“ versuchte bislang, den Anschein einer bürgerlich seriösen Partei zu wahren, wenn auch unter den 15 propagierten Zielen rechtsextremistische Inhalte zu finden sind. Der Landesverband mit seinen 35 Mitgliedern wurde 2013 gegründet. 2017 übernahm Robert Gebhardt den Landesvorsitz und wurde Mitglied des Bundesvorstandes der Partei. Gebhardt aus Bad Freienwalde errang bei den Kommunalwahlen 2014 einen Sitz im Kreistag über die gemeinsame Liste von NPD und „Die Rechte“. Zudem ist er Hauptakteur der neonationalsozialistischen „Kameradschaft Märkisch Oder Barnim“ (KMOB). Die erklärte zwar im Juli 2010 ihre Auflösung, trat jedoch ab 2013 wieder in Erscheinung. Ziel der Auflösung war laut Verfassungsschutz, ein mögliches Vereinsverbot zu vermeiden. Im Februar 2014 dann der Neustart als „Kreisverband Märkisch Oderland Barnim“, dessen Mitglieder nahezu personenidentisch mit denen der Kameradschaft sind. Kameradschaft und Kreisverband tragen mit „KMOB“ die gleiche Abkürzung. Es gibt nur diesen einen Kreisverband.

Ein relativ neues Phänomen stellen „Bruderschaften“ beziehungsweise „Brotherhoods“ dar. Deren Mitglieder kopieren den Lifestyle sowie Bekleidung und Begrifflichkeiten von „Outlaw Motorcycle Gangs“ wie „Hells Angels“, „Bandidos“ oder „Gremium“. Die Barnimer Freundschaft (BF 25) mit der Bruderschaft Wandlitz und die Gruppe Märkische Skinheads 88 (MS88) mit der Kameradschaft OHV zählt der Verfassungsschutz dazu. Es steht der „President“ vor, Kassierer sind „Treasures“ und Anwärter „Prospects“. Allerdings, so heißt es im Bericht, „fremdeln die Nationalsozialisten mit einem wesentlichen Element des Rockerlebens: mit dem Motorrad“.

Die „Barnimer Freundschaft“ (BF 25) gehörte mit etwa zwölf Mitgliedern aus Barnim und Berlin zu diesen kuttentragenden „Bruderschaften“. Sie unterhält ein Clubhaus in Klosterfelde, in dem am 28. Januar 2017 ein rechtsextremistischer Liederabend mit 60 Teilnehmern stattfand. Mitglied ist der wegen des öffentlichen Zeigens seines „KZ-Tattoos“ verurteilte Marcel Zech aus Panketal. Auch die rechtsextremistischen Musiker „Son of the Wind“ (S.o.W)“ und „Villain051“, beide Teil des Bandprojekts „A3stus“, zählen dazu. Die Gruppe unterhielt gute Beziehungen zum NPD-Kreisverband Barnim um Aileen Rokohl sowie zu Rechtsextremisten aus Berlin und Thüringen, hier insbesondere zu den Gruppierungen „Garde 20“ und „Turonen“. So war die „Barnimer Freundschaft“ beim Konzert „Rock gegen Überfremdung“ am 15. Juli 2017 in Themar in Thüringen als Ordnerdienst eingesetzt. Dabei half auch die „Bruderschaft H8“ aus Strausberg.

Klosterfelde wurde für Tagungen und Ferienlager genutzt. Am 6. und 7. Mai 2017 war das Objekt laut Verfassungsschutz Veranstaltungsort für ein bundesweites Treffen von rund 150 Personen, die der völkischnationalistischen Szene zugerechnet werden dürfen.

„Confident of Victory“, „Exzess“ oder „Frontalkraft“ sind Bands der Region, die vor 5000 Besuchern in der Schweiz auftraten. Dabei stachelten sie zu Gewalt auf, heißt es, oder riefen Hitlergrüße. „Raritäten“ aus dem Barnim, die früher Exempel hießen, „Recht auf Wahrheit“, die mit dem Liedermacher „Villain 051“ auftraten und jetzt „Son of the Wind“ heißen, fielen den Verfassungsschützern dabei auf. „Son of the wind“ soll sich im September 2017 aufgelöst haben. Weiter aktiv hingegen war der „Zentralversand“ aus Chorin, ein Vertrieb für Musik und andere Devotionalien der Szene.

Am 16. Januar 2017 wurden vor dem Amtsgericht Tiergarten (Berlin) die Bandmitglieder von „A3stus“, unter ihnen der Liedermacher „Son of the Wind“ verurteilt. Ihnen wurde vorgeworfen, durch die Verbreitung und Veröffentlichung des von ihnen aufgenommenen und produzierten Liedes „Gegen die Pest“ auf der „A3stus“-CD „Wehret den Anfängen“ gegen eine religiöse und durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe sowie gegen Teile der Bevölkerung zum Hass aufgestachelt und zu Gewalt aufgefordert zu haben. „Sie wurden wegen Volksverhetzung beziehungsweise Beihilfe zur Volksverhetzung zu 90 und 150 Tagessätzen verurteilt“, so das Urteil. Der an der Produktion der CD beteiligte Inhaber des Plattenlabels „Abendland-Records“ ist mittlerweile von Berlin nach Wandlitz gezogen. Das Plattenlabel „Abendland-Records“ ist jedoch seit Frühjahr 2015 inaktiv, heißt es im Bericht. Zumindest folgerte das der Verfassungsschutz aus den Aktivitäten in sozialen Netzwerken.

Die Behörden schreiben es ihrem Druck zu, dass die Liegenschaft von Familie Mann in Finowfurt kaum noch für rechtsextreme Veranstaltungen genutzt wurde. Ein Ausweichquartier fanden Rechtsextreme der Region offenkundig im Oberhaveler Ortsteil der Gemeinde Löwenberg, in Teschendorf. Ein in Finowfurt angemeldeter Wettstreit unter „7. Germanischer Achtkampf“ wurde durch die Gemeinde Schorfheide untersagt. die Polizei leistete Amtshilfe und setzte das Verbot vor Ort mit durch.

Auch zahlreiche Straftaten sind 2017 in vielen Barnimer Orten vermerkt, wenn auch insgesamt weniger in der Statistik auftauchen als im Vorjahr. Im April wurde eine Deutsche mit Migrationshintergrund von zwei Frauen in Bernau verfolgt. Sie riefen: „Scheiß Ausländer, geh nach Hause! Hure! Schlampe! Sie sind nur hier wegen dem Geld!“. Ein Hakenkreuz und eine Doppel-Siegrune werden im November in Bernau mit dem Finger auf eine verspiegelte Fensterscheibe der Migrationsberatungsstelle gewischt. In Wandlitz ging im September eine 15-köpfige Gruppe auf einen Afghanen zu und schlug diesen. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf, heißt es. In Eberswalde wurden im September 2017 zwei mit Kopftüchern verhüllte Frauen beschimpft, als sie an einem offenen Fenster vorbeigehen. „Scheiß Merkel. Keiner traut sich den Mund aufzumachen. Scheiß Ausländer. Geht dahin, woher ihr gekommen seid. Da werdet ihr wenigstens erschossen.“

Im Oktober rief ein Tatverdächtiger im Bus „Scheiß Kanaken“ und „Scheiß Nigger“ und ließ dabei mehrfach die Klinge eines Springmessers in seiner Hand herausklappen.

Auch gegen Andersdenkende machten Extremisten mobil. So wurde ein Mitglied der Partei Die Linke am 7. September in Bernau von drei Männern gestoppt, die ihm „aufs Maul“ hauen wollten. Als er das filmte, wurde er vom Rad gezerrt und flüchtete sich ins Parteibüro. Auf der Eingangstür des Jugendtreffs „Dosto“ wurde ein Plakat geklebt: „Denkt an Dresden! ...und sie bomben weiter!“, ein Slogan der rechten Szene. Im „Dosto“ trifft sich die linke Szene Bernaus.

Etwa 80 Personen werden aktuell von den Verfassungsschützern im Barnim den Rechtsextremen zugerechnet. Die Linksautonome Szene wird mit Strukturen in Bernau und Eberswalde aufgeführt.