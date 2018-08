Spende von Kunden

Lisa Ludwig

Fürstenwalde Die Filialleiterin der Ginkgo-Apotheke, Katrin Matthias, übergab zusammen mit Kollegin Janina Liemen am Dienstagvormittag eine Spende an den Ambulanten Hospizdienst. In einer Dose hatten sie das Wechselgeld ihrer Kunden gesammelt. „Wir freuen uns über jeden Cent, der unsere letztendlich unentgeltlichen Dienste unterstützt“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Ambulanten Hospizdienstes, Rainer Wolff. Aufgabe der über 70 ehrenamtlichen Mitarbeiter sei die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen und ihrer Angehörigen.

„Wir bekommen Unterstützung von den Krankenkassen, aber das Geld reicht bei Weitem nicht, um alle Kosten zu decken“, erklärt Wolff. Auch die Nord-Apotheke, die Regenbogen-Apotheke und die Rathaus-Apotheke würden Spenden ihrer Kunden für den Verein sammeln. „Ein- bis zweimal im Jahr können wir die Spenden bei den Apotheken abholen“, erzählte Wolff.

Nachdem die Sammeldose entleert wurde, will das Team der Ginkgo-Apotheke sie wieder aufstellen, um den Verein auch künftig mit Spenden der Kunden unterstützen zu können, sagte Katrin Matthias. (lil)