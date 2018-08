Scheitzbachs Konzerte künftig in neuer Aula

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die neue Aula des Carl-Bechstein-Gymnasiums mit mehr als 500 Plätzen soll nicht nur als Mensa dienen, sondern auch als Theater- und Konzertsaal. Wie Lothar Eysser, Sprecher des Gerhart-Hauptmann-Forums, mitteilt, sollen die „Kammerkonzerte in der Gerhart-Hauptmann-Stadt Erkner“ mit Hans-Joachim Scheitzbach künftig dort stattfinden; Hausherr Rüdiger Konertz, der Leiter des Gymnasiums, hat das bestätigt. „Voller Optimismus gehen wir davon aus, dass die Inbetriebnahme der Aula tatsächlich im Oktober erfolgen kann und starten daher wie geplant den Karten-Vorverkauf am Sonnabend, den 1. September, um 13 Uhr im Gerhart-Hauptmann-Museum Erkner“, teilt Eysser mit. Bisher fanden die Konzerte im Bürgersaal des Rathauses statt. Am 2. Oktober steht der Liederzyklus „Frauenliebe und Leben“ von Robert Schumann auf dem Programm, am 11. Dezember soll „Weihnachtliche Musik aus Barock, Klassik und Romantik“ erklingen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Karten kosten auf allen Plätzen zehn Euro.(je)