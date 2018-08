Bilder über vielerlei Grenzen hinweg

Am Sonnabend mit berührenden Bildern und Texten zu Gast in Münchehofe: Marlies und Jens Reulecke © Foto: Gerd Jungwirth

Münchehofe/Obersdorf Der Fotozirkel Windrose International hat Mitglieder in Deutschland, China und Südkorea. Eng verbunden ist er mit der Kirche im Müncheberger Ortsteil Münchehofe. Dort wird am Sonnabend zu einer speziellen Ausstellungs-Lesung eingeladen.

Gerd Jungwirth, Jahrgang 1940, ist ein Energiebündel. Frisch gebackener Pflaumenkuchen steht beim Gespräch auf dem Tisch, und aus seinem „Studio“, wie er den Raum unterm Dach in seinem Haus am Rande von Obersdorf bezeichnet, fällt der Blick weit über die sommerlichen Wiesen. „Gleich dahinter liegt der See“, sagt der Mann, der seine alten Wurzeln im Bayrischen nie ganz abgelegt, der neue geschlagen hat erst in Berlin und dann hier im Märkischen. Und der zudem gewissermaßen in der Welt zu Hause ist.

Andere in diesem Alter würden daheim eine ruhige Kugel schieben. Er bereitet sich gerade auf seine nächste Reise nach Seoul in wenigen Wochen vor. Und im Januar steht abermals eine neue Ausstellung bevor, für die er auch schon im Planungsprozess steckt. Momentan läuft in der Münchehofer Kirche noch bis zum 20. September der bereits im Mai eröffnete Bilderreigen „Berg & Tal“. Auch dafür haben die Windrose-Mitglieder höchst unterschiedliche Motive zusammengetragen. Atemberaubende Gebirgslandschaften nehmen das Thema ganz wörtlich, bei anderen ist dies eher im übertragenen Sinne mit eher sozialkritischen Werken verarbeitet.

Seine Mitmenschen in der Region kennen Jungwirth als begeisterten Fotografen, umtriebigen Kunstförderer, agilen Netzwerker. Acht Jahre ist es her, seit er Windrose aus der Taufe gehoben hat. Der Fotozirkel ist so etwas wie sein Baby, an dem sein Herz hängt. Das zeigt sich auch in diesem Raum zu Hause, wo Werbeplakate der verschiedensten Ausstellungen der Gruppe aufgehängt sind. Titel und Themen, Orte und Laufzeiten, Eintauchen und Begegnungen. Hin und her zwischen Münchehofe, Rosenheim, Samerberg, Seoul und chinesischen Städten. Ein schneller Griff in eine Ecke, und Gerd Jungwirth hält einen koreanischen Kalender in der Hand. In einer Auflage von 5000 Stück ist der gedruckt worden, erzählt er. Unter anderem ziert eine von ihm aufgenommene Ansicht der Dresdner Frauenkirche einen der Monate.

1986 war Jungwirth, der aus dem Bayrischen stammt, einst Zinngießer gelernt und anfangs 16 Jahre in der renommierten Berliner Kunstgießerei Noack gearbeitet hat, bevor er sich erfolgreich auf eine freie Dozentenstelle an der Hochschule der Künste bewarb, erstmals in China. Dann erneut 2003 in einem inzwischen gänzlich veränderten Land, diesmal auch mit dem vergleichsweise kurzen Sprung ins benachbarte Südkorea. Seither kommt er von beiden Ländern und Kulturen nicht los, hat Querverbindungen geknüpft, die auch über den Fotozirkel funktionieren. Dort ist die Koreanerin Myong ock Chun neben der deutschen Mitstreiterin Dagmar Haitzinger seine verlässlichste Stütze, wenn es um die Organisation neuer Projekte geht.

„Licht und Schatten“ war 2015 Thema einer anderen Schau daheim in Münchehofe, „Wege – Natur – Kirchen“ lautete der Titel der Bildersammlung, die das Windrose-Team von Januar bis März im Bildungszentrum Rosenheim zeigte. Jeder bringt sich mit Vorschlägen ein, und die Vielfalt, die zusammenkommt, ist jedes Mal beachtlich. Derzeit hat die Gruppe acht feste Mitglieder, zwischenzeitlich waren es auch schon mal über 20. In der Münchehofer Kirche steht seit Ausstellungseröffnung im Mai auch ein Abbild in Originalgröße des Altars von 1520, der mittlerweile seinen Platz im Fürstenwalder Dom hat. Es waren Jungwirth und die Windrose-Mitglieder, die sich für diesen Ersatz engagiert haben, der am 2. September formell in den Besitz des Fördervereins übergeht.

Beide gemeinsam, Fotozirkel und Verein, laden nun am Sonnabend zu einer speziellen Aktion ein. Zu Gast sind um 16 Uhr Marlies und Jens Reulecke, die aus den Texten der Wanderausstellung „berührt“ mit dem Untertitel „Schmerz und Versöhnung – die Stärke des Weiblichen“ lesen. Die Fotografien von Jens Reulecke sind als Projektion zu sehen, die von seiner Frau stammenden Texte erzählen vorwiegend von Begegnungen mit Frauen in Afrika, wo sie als Ärztin gearbeitet hat. „Jens Reulecke war mal mein Student, beide haben mich hier vor einigen Wochen besucht“, erzählt Jungwirth, wie es zu der Veranstaltung kam.