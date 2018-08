Auf dem Weg zum großen Ziel

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Von Erschöpfung keine Spur. Nach rund zwei Wochen Fußmarsch von Bad Pyrmont (Niedersachsen) ins uckermärkische Götschendorf machte Friedenswanderer Helmut Eichmann seit Montagabend Station in Zehdenick.

Das Hotel Klement spendierte ihm eine Übernachtung, das Blumengeschäft Gerth ein Gebinde, das der 68-Jährige am Dienstagmorgen auf der Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof I im Beisein von Vize-Bürgermeister Dirk Wendland niedergelegte, um an die Opfer der beiden Weltkriege zu erinnern. Wendland hatte sich vorab darum gekümmert, dass Eichmann in Zehdenick übernachten kann. Helmut Eichmann, ein pensionierter Lehrer, ist seit 1992 ehrenamtlicher Ortsvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Bad Pyrmont. „Ein Leben in Frieden bedeutet Arbeit“, ist sein Credo. 2017 startete er seinen ersten Friedensmarsch in die Niederlande, in diesem Jahr ist das russisch-orthodoxe Kloster in Götschendorf sein Ziel. 33 Kilometer fehlten ihm dafür am Dienstagmorgen noch.