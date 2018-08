Großabnehmer für Bio-Kaffeekapseln aus Frankfurt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) UniCaps ist weiter auf Wachstumskurs: Das Unternehmen aus Frankfurt produziert und verkauft neben Bio-Teekapseln inzwischen auch kompostierbare Kaffeekapseln für Nespresso-Maschinen. Vor wenigen Tagen hat der dm-Drogeriemarkt als Großkunde die neuen Produkte in sein Sortiment aufgenommen.

Erst seit Februar stellt die Firma UniCaps im Technologiepark Tee- und Kaffeekapseln her, die biologisch abbaubar sind. Und das Konzept mit dem Genuss auf Knopfdruck ohne Reue scheint aufzugehen. Der Produktionsstart am Standort sei sehr gut angelaufen, berichtet Projektmanagerin Sarah Meyer-Brötz. Bis Ende des Jahres laufen demnach 10 Millionen Teekapseln in 16 Sorten sowie 10 Kaffeekapseln in zwei Sorten vom Band. 2019 soll das Produktionsvolumen auf 50 Millionen Stück ausgebaut werden, kündigt UniCaps an. Denn die Nachfrage steigt. Neben Metro national, Rewe/Edeka regional sowie dem Schweizer Großhändler Coop konnten eine Reihe weiterer kleiner Ketten und Einzelhändler für den Vertrieb der Bio-Produkte gewonnen werden. „Außerdem haben wir einen starken Onlineabsatz im eigenen Onlineshop und auf Amazon“, so Sarah Meyer-Brötz. Zeitgleich werde bereits an Prototypen für den US-Markt gearbeitet.

Die jüngste Geschäftsmeldung knüpft an die gute Entwicklung an: Seit Mitte August finden Kunden in den Regalen des Drogeriemarktes dm die Kaffeekapseln der UniCaps-Marke My-CoffeeCup. Angeboten werden die Sorten Bio-Espresso und Bio-Lungo zur Verwendung in Nespresso-Maschinen. Und das in allen 1900 dm-Märkten deutschlandweit sowie im Online-Shop.

Auch die Kaffeekapseln aus Frankfurt bestehen vor allem aus Lignin, einem biologisch abbaubarem Reststoff aus der Papierproduktion. Sie seien daher eine ideale Alternative zu Alukapseln mit schlechter Ökobilanz, begründet Sebastian Beyer, Mitglied der dm-Geschäftsleitung, die Sortimentserweiterung. Auch der Geschäftsführer des Frankfurter Unternehmens, Dirk N. Tillmann, sieht in dm „den perfekten Partner“. Wie UniCaps setze dm auf Bio-Produkte, hohe Qualität und Nachhaltigkeit.

Rund vier Millionen Euro hatte das Unternehmen in den Hauptsitz in Frankfurt investiert, gefördert vom Land und der EU. Am Produktionsstandort arbeiten zurzeit 20 Beschäftigte.