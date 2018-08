Bodenakrobaten, Tauben-Dompteure und Jongleure

Cornelia Link-Adam

Briesen Durch die Einschulung von 46 Kindern am Sonnabend ist die Anzahl der Grundschüler an der Briesener Martin-Andersen-Nexö-Grundschule jetzt auf 247 angestiegen. Statt mit normalem Unterricht, mit Mathe- und Deutsch-Stunden, starteten alle in der ersten Schulwoche allerdings mit einem Zirkusprojekt. Zu Gast war der „Mitmachcircus Flip Flop“ aus Wolfenbüttel. Ein großes Zelt wurde auf dem Schulhof errichtet. Unter dem Motto „Kinder sind unsere Stars“ durften alle Zirkus-Luft schnuppern.

Montag und Dienstag übten a-Klassen, gemischt aus allen Stufen (1-6), zahlreiche Kunststücke ein. Dabei waren Bodenakrobaten, wie Paul Schulz (Wilmersdorf), der sich gekonnt in die Luft heben ließ. Aber auch Dompteure arbeiteten mit echten Tauben, Clowns trieben Schabernack und Piraten zeigten Schwertkampf und Zauberei. Viel Geschick bewiesen wieder andere beim Tellerdrehen, als Kunstradfahrer und Jongleure. Ihren großen Auftritt hatten sie vor Eltern und Freunden am Dienstagabend. Natürlich mit Popcorn und Getränken.

Am Mittwoch sind dann die Kinder der b-Klassen am Start, die ihre Woche mit Methodentraining im Schulhaus gestartet hatten. Auch sie lernen zwei Vormittage lang für ihr zweistündiges Programm, dass sie am Donnerstagabend in der großen Manege aufführen werden. Und am Freitagabend gibt es im Zirkuszelt zum Abschluss noch eine große Gala-Vorstellung mit Kindern aus allen Klassen. Beginn der Show ist jeweils 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf und für Kinder drei Euro.

Trainer Daniel Spindler, Akrobat und Tierlehrer, lobte schon bei der Generalprobe der a-Klässler am Dienstagmittag seine Schützlinge. Und er dankte den fleißigen Eltern sowie dem Feuerwehrverein von Briesen und Wilmersdorf für die Hilfe beim Zeltaufbau. (co)