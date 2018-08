Komödie um Sex und Krieg in Neu Zittau

Joachim Eggers

Neu Zittau (MOZ) Ein etwa einen halben Meter hohes Podest, vielleicht 20 Quadratmeter groß, steht im Altarraum der Neu Zittauer Dorfkirche. Darauf stehen eine junge Frau und ein junger Mann – ein Ehepaar im antiken Athen. Kinesias, gespielt von Florian Ludwig, ist auf Entzug. Seine Frau Myrrhine, gespielt von einer griechischstämmigen Schauspielerin, Fiona-Maria Karagiannidou, lässt ihn nicht mehr ran. Kinesias schmachtet und bettelt, sie geht zum Schein auf seine Avancen ein, um sich dann doch zu entziehen – und eine Bedingung zu stellen: Er muss vom Krieg ablassen.

Die Szene ist der Kern des Stücks „Lysistrata“ des griechischen Komödien-Dichters Aristophanes, die am Freitagabend in der Neu Zittauer Dorfkirche Premiere hat. In dieser Woche probt das Ensemble in dem Gotteshaus. Elena Brückner, die Leiterin des Ensembles „Theater in der Kirche“, ist schon oft in Neu Zittau gewesen, um Stücke zu proben. In 11 Dorfkirchen in ganz Brandenburg und einer in Berlin wird das kleine Ensemble die Komödie über Sex und Krieg in den nächsten Wochen zeigen. Dass in Neu Zittau geprobt wird und dort die Premiere stattfindet, hat auch damit zu tun, dass Neu Zittau mit am nächsten an Berlin liegt, sagt Elena Brückner. Sie ist, wie die anderen auch, ausgebildete Schauspielerin und hat vor Jahren das Projekt übernommen, mit Theateraufführungen kulturelles Leben in oft wenig genutzte Dorfkirchen zu bringen.

Die Bedingungen sind nicht einfach. In einer der hinteren Reihen stehen ein paar Wasserflaschen und eine Tüte Kekse, das Podest haben die Schauspieler selbst aufgebaut, ein ausgefeiltes Bühnenbild wird es nicht geben. Umso mehr kommt es auf die Nuancen des Spiels an. Elena Brückner und ihre Mitstreiter diskutieren über das Tempo von Bewegungen oder darüber, wie genau der Körperausdruck sein soll, wenn sich Myrrhine zu ihrem liebestollen Gatten hinabbeugt. „Die Haltung muss also die klare Erotik sein“, fasst Darstellerin Fiona-Maria Karagiannidou die Diskussion zusammen. „Genau“, kommt es zurück. Bei Aristophanes führt die kollektive Sex-Verweigerung am Ende zum Erfolg, wenn auch nicht ohne weitere Verwicklungen. Welche das sind, ist am Freitag, ab 19 Uhr, zu sehen. Wie immer bei den Kulturveranstaltungen in der Kirche ist der Eintritt frei, Spenden sind willkommen.(je)