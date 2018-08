Der Klima-Vermittler

Larissa Benz

Lindenberg (MOZ) Lindenberg. Jannis von Buttlar ist ab sofort für Veranstaltungen im Bildungsbereich des Wettermuseums zuständig. Noch pendelt er täglich von Potsdam nach Lindenberg.

Das passende T-Shirt mit Logo des Wettermuseums trägt Jannis von Buttlar bereits. Ansonsten ist sein Start in Lindenberg aber noch recht improvisiert. Denn der Zuwendungsbescheid vom Ministerium für ländliche Entwicklung, das seine Stelle als Umweltbildungsreferent fördert, kam laut Gabriele Weitzel vom Museumsvorstand sehr kurzfristig: „Deswegen wurde er hier ziemlich ins kalte Wasser geworfen.“

Momentan pendelt der gebürtige Hannoveraner noch von seinem bisherigen Wohnort Potsdam mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Lindenberg. Der einfache Weg beträgt zweieinhalb Stunden. „Ich habe aber auch schon hier auf dem Zeltplatz gecampt“, sagt er.

Gabriele Weitzel freut sich besonders, dass von Buttlar die Stelle, die auf drei Jahre angelegt ist, bekommen hat. Sie und der Klimaforscher lernten sich im vergangenen Winter bei Seminaren zum Thema „Bildung zu nachhaltiger Entwicklung“ kennen. Sie wusste, dass die Stelle für einen Umweltbildungsreferenten beim Ministerium beantragt wurde und wollte von Buttlar dafür unbedingt gewinnen. „Er bringt als Klimaforscher den fachlichen Hintergrund mit und hat Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen“, sagt Gabriele Weitzel.

Während seines Geo-Ökologie-Studiums in Karlsruhe und Bayreuth habe er umweltpädagogische Freizeiten für Jugendliche geleitet, erzählt von Buttlar. In den vergangenen Jahren arbeitete er am Max-Planck-Institut in Jena als Klimaforscher. In seinem neuen Job als Umweltbildungsreferent am Wettermuseum Lindenberg soll er vor allem das pädagogische Angebot voranbringen. Das Spektrum reicht von Workshops für Kindergartengruppen und Schulklassen bis hin zu Angeboten für ein Fachpublikum.

Auch bisher schon haben laut Gabriele Weitzel vom Vorstand viele Schulklassen das Museum in Lindenberg besucht. Neu sei aber, dass die Workshops aufeinander aufbauen sollen, von Buttlar ein Konzept dazu erarbeitet. „Ich möchte schon Kinder mit praxisbezogenen Beispielen für den Klimawandel sensibilisieren“, sagt von Buttlar. Er kann sich vorstellen, Workshop-Einheiten etwa zu erneuerbaren Energien zu entwickeln.

Seine erste größere Bewährungsprobe hat der 36-Jährige beim Fahrraderlebnistag „Rad-Scharmützel“ am 2. September. Im Rahmen der Veranstaltung bietet das Wettermuseum Führungen um 11, 12 und 14 Uhr durch die historische Ballonhalle an. Zusätzlich wird von Buttlar zu den gleichen Zeiten einen Vortrag mit Austausch zum Thema „Wie hängt der Hitzesommer 2018 mit dem Klimawandel zusammen?“ halten.