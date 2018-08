Boris Kruse

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Wrestling-Show mit Barockmusik und ein Poetry-Slam, eine ehemalige „Tatort“-Ermittlerin im Pippi-Langstrumpf-Land und rechtsextremistische Randgestalten in Dresden – die Macher der Kleist-Festtage zeigen in diesem Herbst Mut zum Experiment. Und zwar sowohl der Form als auch dem Inhalt nach. Das erbrachte am Dienstag die Programmvorstellung im Kleist-Museum.

Das Angebot reicht von der klassischen Theaterinszenierung über die Lesung und den Film bis hin zur Oper. Es gibt außerdem Gespräche, Ausstellungen, Konzerte und Tanzpartys. Die Texte Heinrich von Kleists kommen immer mal wieder vor, aber eben nicht nur die.

Um all diese Darstellungsformen zu bündeln, bedarf es eines biegsamen Mottos. Mit „Inszenierte Wirklichkeiten“ sind die Festtage überschrieben, und das kann ja nun wirklich fast alles sein, im Theater zumal. Es sind „außergewöhnliche Formate“, sagt Florian Vogel, künstlerischer Leiter des Kleist Forums. Und zwar durchaus auch solche, „von denen ich selbst noch nicht weiß, ob sie funktionieren“.

Ein Beispiel: Eine Wrestling-Show auf der Hinterbühne seines Kleist Forums, zu verfolgen am Dienstag, 16. Oktober. Ja, genau: ein Wrestling-Kampf. Der schrille Show-Sport aus den USA dient in „Catch 3000“ als Szenerie für die Machtkämpfe in Claudia Monteverdis Madrigal „Combattimento di Tancredi e Clorinda“ (1624), die hier mit Kleists „Penthesilea“ (1807) überblendet werden. Hier wie da wird der Kampf der Kulturen sowie der Tod von Geliebten verhandelt; Monteverdis Madrigal handelt von den Kreuzzügen. Das ausführende Berliner Kollektiv Glanz & Krawall, von dem auch die schräge Idee kommt, spannt dabei einen Bogen zur Gegenwart. Also zum aktuellen Kampf der Geschlechter und zu kulturellen Konflikten.

Ein, wenn nicht der Höhepunkt des Festivals ist die Verleihung des Kleist-Förderpreises samt Aufführung des prämierten Stückes am Eröffnungsabend. Lars Werners „Weisser Raum“ wurde als Koproduktion mit den Ruhrfestspielen und dem Nationaltheater in Luxemburg inszeniert. Ein Stück, das Menschen am Rande des sozialen Abgrunds porträtiert – und ihre Anfälligkeit für Rücksichtslosigkeiten, ja für (rechte) Ideologien bloßlegt. Von der Kritik wurde es in die Tradition des „Well Made Plays“ aus dem 19. Jahrhundert gestellt; in eine Schule von Autoren, die mit den Mitteln und dem Aufbau des klassischen Dramas soziale Stoffe unterhaltsam vermitteln.

Besucher dürfen gespannt sein, ob diese Rechnung aufgeht. Die Veranstalter der Kleist-Tage ließen auf ihrer Pressekonferenz anklingen, dass das Stück von Lars Werner in der Jury keinesfalls unumstritten gewesen sei. Allerdings: Kann bedingungslose Zustimmung ein Kriterium für aktuelles Theater sein?

Auf verlässlichen Publikumszuspruch dürfen wohl eher Programme hoffen wie der Poetry-Slam am 12. Oktober. Oder eine szenische Lesung von Christa Wolfs „Kein Ort. Nirgends“ am 17. Oktober. Etablierten Germanisten-Stoff gibt es auch am Abschlusstag: Thomas Thieme und Lea Draeger lesen am 21. Oktober im Kleist-Museum aus Friedrich Hebbels „Nibelungen“.

Die langjährige „Tatort“-Kommissarin und Fassbinder-Schauspielerin Eva Mattes liest aus den Tagebüchern vor, die die schwedische Kinderbuch-Autorin Astrid Lindgren während des Zweiten Weltkrieges geführt hat. Zwei Musiker werden sie begleiten. Hat zwar alles nicht viel mit Heinrich von Kleist zu tun, doch Florian Vogel liefert sogleich ein zwingendes Argument für diese Veranstaltung am 13. Oktober: „Eva Mattes wird auch den Pippi-Langstrumpf-Song singen.“

Heinrich von Kleist kommt aber natürlich doch zu seinem Recht – auf seinen Festspielen. Das betont Anette Handke, die den Programmteil am Kleist-Museum betreut: „Mit Ausnahme des Kohlhaas werden alle Erzählungen von Kleist bei uns vorgestellt.“ Insgesamt sieben von acht Erzähltexten also. Das „Bettelweib von Locarno“ wurde von der Berliner Künstlerin Judith Philipp als Stoff für eine begehbare Rauminstallation gewählt. Die „Marquise von O.“ taucht am 21. Oktober in Form der Verfilmung des französischen Nouvelle-Vague-Regisseurs Éric Rohmer (1920–2010) auf, der bekanntlich ein Meister der raumgreifenden und psychologisch genauen Dialogführung war.

11.–21. Oktober; Kleist Forum, Kleist-Museum und andere Orte, Frankfurt (Oder), Programm und Karten: www.kleistfesttage.de