Kratzbaum für die Katze des Gewinners

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Wer an der Langen Nacht ein paar Schritte spazieren möchte, hat die Möglichkeit, zauberhafte Angebote abseits der stark frequentierten Bereiche zu nutzen. Die Villa Rosengarten in der Brandstraße 31 (Blaues Haus) erwartet ihre Gäste bereits an der Straßenseite mit einem Eisstand. Dort gibt es handgemachte Spezialitäten in den Geschmacksrichtungen Eierlikör, Mango, Joghurt-Pfirsich, Quark-Himbeer und Schoko-Haselnuss. Die Villa Rosengarten öffnet das Ladengeschäft schon um 11 Uhr. Kaffee und Kuchen werden angeboten. Den Lange-Nacht-Cocktail „Villa Sommertraum“ gibt es jedoch erst ab 17 Uhr. In diesem Jahr wird er aus Himbeeren in zwei Varianten hergestellt: Mit und ohne Alkohol. Im kunstvoll illuminierten Innenhof können Besucher entspannen.

Auch der Tierbedarfsladen „Minizoo“ am Kreisel Frankfurter Straße/Ringstraße liegt etwas geschützt von den kräftigen Besucherströmen. Dennoch lohnt sich ein Besuch zur Langen Nacht. Ladeninhaber Uwe Steyer hat sich in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Wissensquiz für Tierhalter. Das Quiz wird in zwei Varianten vorbereitet: Je eines für Katzen- und für Hundehalter. Gefragt wird etwa, über wie viele Zähne ein Katzengebiss verfügt oder wie es um das durchschnittliche Höchstalter des Schäferhundes bestellt ist. Als Hauptgewinn winkt bei den Katzenfreunden ein Kratzbaum, bei den Hundehaltern könnte es ein Körbchen oder eine komfortable Hundedecke werden, teilt Kristina Steyer, Frau des Ladeninhabers Uwe Steyer mit. Auf Anglerbedarf wird während der Langen Nacht ein Rabatt in Höhe von zehn Prozent gewährt. „Wir freuen uns, dass die Burg als Akteur der Langen Nacht dabei ist und wir dadurch von der Position des Außenpostens etwas dichter ins Zentrum gerückt sind“, so Kristina Steyer.

Eine attraktive Anlaufstelle für Familien mit Kindern befindet sich an einem anderen „Eckpunkt“ der Langen Nacht: In der Berliner Straße 3, schräg gegenüber des Dicken Turms, wartet der Spielzeugladen „Schatzkiste“ auf seine jungen und erwachsenen Gäste. Inhaberin Peggy Schulze stellt in diesem Jahr Spiele bereit, wie es sie in dieser oder ähnlicher Form praktisch schon immer gegeben hat: Stelzenlauf, Büchsenwerfen, Eierlauf, Sackhüpfen und andere, ja im Grunde schon historische Kinderspiele können ausprobiert werden. In der Berliner Straße kann man auch Essen und Tanzen: Das Fischgeschäft Ohm wartet mit Fischbrötchen und Getränken zur Langen Nacht auf. Und bei „Uhren & Schmuck“ in der Berliner Straße 1 kann man zum reduzierten Preis seine Batterie aufladen – die der Armbanduhr selbstverständlich. Als Besonderheit bietet der Laden belgisches Kirschbier und Dampfwurst aus dem Rauchofen an. Ab 18 Uhr ist Livemusik der Band „Nameless“ zu hören – mit der Inhaberin von Uhren & Schmuck, Sybille Fünfhaus, am Mikrofon. Das Fischgeschäft Ohm unterstützt den Bandauftritt.