Nach der Sperrung kommen die Lastwagen

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Verkehrseinschränkungen in der Lehnitzstraße und die Sperrung der Willy-Brandt-Straße sollen nach dem heutigen Arbeitstag beendet sein. Dann sollen die Baustellenabesperrungen abgebaut werden. Zumindest lässt auch die Bautätigkeit darauf schließen, das die Asphaltierung der Baustellenzufahrt zum Speichergelände noch heute abgeschlossen wird.

Der Hamburger Projektentwickler TAS will noch in dieser Woche mit dem Bau von 264 Wohnungen sowie der Sanierung des historischen Speichers beginnen. Baufahrzeuge sollen dafür die künftige Zufahrt zu dem neuen Wohnquartier nutzen, die sich in der Verlängerung der Willy-Brandt-Straße befinden wird. Dazu wurden der gepflasterte Kreuzungsbereich, Bordsteinkanten, Kanalschächte und eine Mittelinsel komplett asphaltiert. Geplant war diese Baumaßnahme für den Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag vergangener Woche. Gebaut wurde aber auch noch am gestrigen Dienstag. Offenbar hatte die beauftragte Baufirma den für den Bau der Baustellenzufahrt notwendigen Aufwand unterschätzt und zu wenig Bitumen geordert. Am Ende werden 130 Tonnen schwarzer Asphalt auf den Kreuzungsbereich aufgebracht worden sein, damit große Baufahrzeuge problemlos das Baugrundstück anfahren können. Die Asphaltierung muss mindestens zwei Jahre lang halten. Die Bebauung soll Ende 2020 abgeschlossen sein. Den Baufortschritt halten zwei riesige, am Speicher installierte Videokameras fest. Die Bilder will TAS zu einem Zeitrafferfilm zusammenschneidden, sagt Geschäftsführer Marcus Schwarz. Allerdings liegt bislang nur eine Baugenehmigung für die Tiefbauarbeiten statt. Die Genehmigungen für den Hochbau seien in Vorbereitung und würden „im Einvernehmen mit dem Bauherrn gestaffelt nach Baufortschritt zeitnah erteilt“, sagte Kreissprecherin Constanze Gatzke.

Wie berichtet, hatte die unangekündigte Einrichtung der Baustellenzufahrt am Dienstag vergangener Woche und den darauf folgenden Tagen für Verwirrung und ein kleines Verkehrschaos gesorgt, weil Verkehrsteilnehmer völlig überrascht wurden. Die Lehnitzstraße ist seither in Höhe des Speichers nur einseitig befahrbar. Die Zufahrt zum Bahnhof ist nur von der Bernauer Straße aus möglich, denn die Stralsunder Straße ist bis Monatsende nur in Richtung Süden befahrbar.

Die Stadtverwaltung verwies auf Kreis und Investor: „Das ist nicht unsere Baustelle.“ Kreissprecherin Constanze Gatzke sagte, die Verkehrsteilnehmer seien durch die Sackgassenbeschilderung ab der Dr.-Heinrich-Byk-Straße auf die Sperrung hingewiesen worden. „Aufgrund der Kurzfristigkeit des Antrags – Eingang am 6. August, genehmigt am 10. August – und der Annahme, dass die Baumaßnahme in der letzten Ferienwoche abgeschlossen sein wird, wurde keine weitreichende Umleitungsbeschilderung angeordnet“, so Constanze Gatzke. Die ausführende Firma habe die Bauarbeiten in der ursprünglich beantragten Zeit vom 15. bis 18. August jedoch nicht beenden können. Die Genehmigung wurde bis zum gestrigen Dienstag verlängert. Für heute wurde ein weiterer Bautag angehängt.

Die Kreisverwaltung rechnet in den kommenden Wochen mit weiteren Beeinträchtigungen durch Baustellenverkehr. „Wegen Tiefgaragenarbeiten auf dem Gelände kann es temporär ein hohes Lkw-Verkehrsaufkommen geben, da der Boden ausgehoben und abtransportiert werden muss“, sagte Gatzke. Die Lkw müssten von der Baustelle nach rechts in die Lehnitzstraße abbiegen. Die Willy-Brandt-Straße und der Bahnhofsbereich sollen vom Baustellenverkehr freigehalten werden.