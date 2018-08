Verwaltung bildet Fachkräfte selbst aus

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Sina-Michelle Bakies und Eric Ruck haben sich in einem anspruchsvollen Auswahlverfahren gegen 26 Bewerber um einen Ausbildungsplatz in der Stadtverwaltung Zehdenick durchgesetzt und am Ende auch im klassischen Vorstellungsgespräch überzeugt. Am Montag starteten sie ihre dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung.

Schon im April erhielten beide die Zusage, dass sie einen Ausbildungsvertrag bei der Stadtverwaltung bekommen. Mit der frühzeitigen Bindung von Schulabgängern will die Stadtverwaltung erreichen, dass sich diese nicht anderweitig um eine Ausbildungsstelle bemühen. Während die 19-jährige Sina-Michelle Bakies aus Liebenwalde kommt und zunächst die Exin-Oberschule besuchte, um dann noch ihr Abitur zu machen, schlug Eric Ruck den klassischen Weg ein. Der 18-jährige Zehdenicker besuchte ab der siebenten Klasse das Strittmatter-Gymnasium in Gransee und legt dort sein Abitur ab. Für beide stand ziemlich schnell fest, dass sie in ihrer Heimat bleiben wollen, um eine Ausbildung zu beginnen.

In den nächsten drei Jahren werden sie nun gefordert und gefördert. Sie durchlaufen die Fachabteilungen der Stadtverwaltung, besuchen das Oberstufenzentrum Oranienburg und bekommen berufsbegleitende Unterricht in der Brandenburgischen Kommunalakademie in Potsdam. „Es ist eine sehr anspruchsvolle Ausbildung“, weiß Stephanie Hellwig, die in der Stadtverwaltung die Ausbildung leitet. Die Absolventen aus Zehdenick gehörten in den vergangenen drei Durchgängen zu den Jahrgangsbesten im Land Brandenburg. Keine Selbstverständlichkeit, wie Stephanie Hellwig zu berichten weiß. Von den landesweit 167 angehenden Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung haben es im vergangenen Ausbildungsjahr acht nicht geschafft. Schwer täten sich zwei von fünf Azubis mit dem Haushaltswesen. Doch sie und ihre Kollegen sorgten dafür, dass die Auszubildenden fit gemacht werden für die Prüfungen.

Die Stadtverwaltung Zehdenick hat sogar ein eigenes Auswahlverfahren entwickelt. 28 wurden zum Eignungstest eingeladen, bei dem es vor allem um Allgemeinwissen geht, Heimatkunde über Zehdenick inklusive. Nach der Auswertung des Testes wurden zwölf zu Auswahlgesprächen eingeladen. In Gruppen mussten sie eines von drei Themen bearbeiten und die Ergebnisse mit Für und Wider dem Auswahlgremium vortragen.

Die Stadt bildet seit 2004 kontinuierlich junge Leute zu Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung aus. Derzeit befindet sich Anne-Kathrin Kroß im zweiten Ausbildungsjahr. Die Chancen auf eine anschließende Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis stehen sehr gut, betonte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD). Bisher konnten 21 Absolventen nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden. So beugt die Verwaltung dem drohenden Fachkräftemangel, der in vielen anderen Branchen schon lange Realität ist, selbst vor. Viel Zeit für Hobbys wird den beiden neuen Azubis in nächster Zeit wohl nicht bleiben: Eric Ruck ist begeisterter Schlagzeuger, Sina-Michelle Bakies gehört seit ihrem achten Lebensjahr der Feuerwehr in Hammer an. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit muss sie dort wohl ein wenig zurückstellen.