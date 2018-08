Kreisverwaltung bildet eigenen Nachwuchs aus

MOZ

Seelow (MOZ) Zum Start in ihr Berufsleben wurden am Montag elf Auszubildende und vier Studierende in der Kreisverwaltung begrüßt. Insgesamt bildet die Kreisverwaltung derzeit 40 Nachwuchskräfte in sieben unterschiedlichen Berufsbildern aus. Vom diesjährigen Abschlussjahrgang konnten erneut alle Auszubildenden übernommen werden.

Alle neuen Auszubildenden und Studierenden überzeugten im Bewerbungsverfahren unter anderem mit ihrem Interesse an rechtlichen Zusammenhängen sowie ihrer Freude am Umgang mit Menschen und konnten sich hierdurch aus mehr als 600 Bewerbern hervortun. In der praktischen Ausbildung werden sie nun viele Fachämter der Kreisverwaltung kennenlernen und sich im Berufsschulunterricht bzw. an den Berufsakademien sowie weiteren internen und externen Schulungsmaßnahmen das für den Beruf notwendige Wissen aneignen.

Traditionell startet die Ausbildung mit der sogenannten Einführungswoche, bei der vor allem das Kennenlernen der Kreisverwaltung und der anderen Auszubildenden/Studenten im Vordergrund steht. In dieser Woche erhalten sie alle wichtigen Grundinformationen über die Verwaltung, besichtigen verschiedene Fachämter und durchlaufen zahlreiche Schulungen und Vorträge, wie zum Beispiel das Seminar „Azubi-Knigge, Telefontraining und Umgang mit dem Bürger“. Auch in diesem Jahr stehen die Auszubildenden aus dem 2. Lehrjahr den Neuankömmlingen wieder als Azubipaten mit Rat und Tat zur Seite.

Die Bewerbungsrunde für 2019 hat bereits begonnen. Wer mit der Kreisverwaltung seine Karriere als Azubi der Richtung Verwaltungsfachangestellte/r, Kaufmann/-frau für Büromanagement und Vermessungstechniker/in oder mit einem dualen Studium als Bachelor of Laws (Verwaltung), Bachelor of Arts (Soziale Dienste) und Bachelor of Science (Verwaltungsinformatik) starten möchte, kann ab sofort seine Bewerbungsunterlagen an die Personalabteilung (personal@landkreismol.de) senden und sich im Internet auf www.maerkisch-oderland.de informieren.