Grandioses Finale der Sommerkonzerte

Sommerkonzert in Falkenhagen: Initiatorin Maria Mallé (5.v.r.), die Ko-Vorsitzende des Falkenhagener Kultur- und Kunstvereins, hatte für die sechste und letzte Auflage noch einmal renommierte Künstlerkollegen um sich geschart. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Falkenhagen (Ines Weber-Rath) Ein Feuerwerk beliebter Operettenmelodien und Operettenstars von einst und jetzt erlebte das zahlreich erschienene Publikum beim 6. Falkenhagener Sommerkonzert auf dem Gelände des Schweizerhauses. Am Ende gab es die traurige Nachricht, dass es das letzte Konzert war.

„Jung san ma, fesch san ma!“, sangen die Stars aus dem ehemaligen Berliner Metropoltheater und zwei junge Sänger zu Beginn aus dem Heurigenmarsch der Operette „Frühlingsparade“, nachdem Maria Mallé die Besucher herzlich zum 6. Sommerkonzert begrüßt hatte. Die traurige Nachricht überbrachte die Ko-Vorsitzende des gastgebenden Falkenhagener Kultur- und Kunstvereins erst zum Schluss, nachdem der begeisterte Applaus verebbt war: Das sechste Sommerkonzert soll das letzte gewesen sein. Der Falkenhagener Kultur- und Kunstverein will sich zum Jahresende auflösen. Seine Mitglieder seien in die Jahre gekommen, Nachwuchs gebe es nicht, sagt Maria Mallé.

Die Grand-Dame des Musicals und ihre Mitstreiter aus dem Operettenfach verabschiedeten sich vom musikbegeisterten Publikum aus der Region mit einem Hit-Reigen aus der Märchenwelt der Operetten. Unter dem Motto „Ope(rette) sich, wer kann“ machten Mallé und ihre ehemaligen Metropoltheater-Kollegen Ingrid Krauß, Bianka Sattler, Thomas Georgi und Rainer Luhn sowie der Sängernachwuchs in Gestalt von Sopranistin Lilia Milek und Tenor Christian Schröter die Bühne am Ufer des Schwarzen See zur großen Operettenkulisse. Den Sängernachwuchs fördert Maria Mallé über ihren Verein Musikalische Komödie Berlin.

Begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger einmal mehr von den Musikern des Salonquintetts „Esprit“ aus Berlin – und vom Seelower Oratorienchor unter Leitung von Anja Liske-Moritz. Die zumeist älteren Sängerinnen und Sänger hatten an dem heißen Nachmittag in der prallen Sonne eine große Herausforderung zu bestehen.

Die Moderation übernahm in bewährt lockerer Weise Maria Mallé. Auf den temperamentvollen Start des Konzertes folgten beliebte Melodien aus dem „Vogelhändler“ und Hits wie „Schenkt man sich Rosen aus Tirol“. Das Publikum klatschte häufig begeistert mit. Bei dem von Bianka Sattler hervorragend dargebotenen Lied „Die Männer sind alle Verbrecher“ sang mancher laut mit.

Einen Höhepunkt erreichte die Stimmung bei der „Tritsch-Tratsch-Polka“. Es folgten Operettenmelodien von Franz Lehar, Emmerich Kalman, Ralph Benatzky und Paul Lincke. Die Zuhörer, die sich mit Sonnenhüten und Regenschirmen vor der sengenden Sonne schützten, dankten den Künstlern und besonders Maria Mallé am Ende mit euphorischem Applaus.