Müncheberger als Vorbild

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Seit Jahren beschäftigt die sechs Gemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch eine Frage: Ist es möglich, einen gemeinsamen Wirtschaftshof zu installieren? Um eine Antwort darauf zu finden, hat sich die Amtsverwaltung, namentlich das Bau- und Ordnungsamt unter der Leitung von Helge Suhr, daran gemacht, ein Konzept für einen gemeinsamen Wirtschaftshof zu erstellen. Am Montag hatte Oderaue nun als erste Gemeinde die Möglichkeit, ihr Votum dazu abzugeben. Das taten die Gemeindevertreter nach einer kontroversen Diskussion denn auch – mehrheitlich stimmten sie dafür, die Verwaltung in Wriezen mit dem Konzept zu beauftragen. Darin soll festgehalten werden, wie die Aufgabe, den öffentlichen Raum zu bewirtschaften, gelingen kann. Maßgeblich dafür ist die Aufschlüsselung nach finanzieller, personeller und struktureller aber auch örtlicher Hinsicht.

Derzeit führen die Gemeinden viele Aufgaben, wie die Pflege der Grünflächen und Spielplätze aber auch die Reinigung der Straßen, kleinere Instandsetzungen und den Winterdienst in unterschiedlichem Umfang mit Hilfe der Gemeindearbeiter durch. Welche Arbeiten wie erfolgen und in welchem Umfang, legen die Ortsvorsteher und der jeweilige Bürgermeister fest. Allerdings seien in der Vergangenheit zahlreiche Nachteile dieser Strukturen deutlich geworden. „Dies reicht vom Arbeitsschutz über die Vertretungsregelung, teilweise unklare, widersprüchliche Anordnungen, unstrukturiertes Handeln bis hin zur Mehrfachbeschaffung von Technik“, so Helge Suhr. Deshalb biete sich als Lösung die zentrale Übertragung der Aufgaben an das Amt Barnim-Oderbruch und die Schaffung eines zentralen Wirtschaftshofes an.

„Ich habe schon lange eine professionelle Struktur für die Technikanschaffung gefordert. Wir sollten das jetzt nicht wieder zerreden“, forderte Gemeindevertreter Kenneth Anders aus Croustillier. Eine höhere Professionalisierung sei absolut notwendig. Die Diskussion darum laufe seit Jahren, nun sei Zeit zum Handeln. „Wir müssen aber alle auf einen Nenner kommen“, mahnte Rosemarie Daue, Ortsvorsteherin von Zäckericker Loose mit Blick in die Nachbargemeinden Neulewin und Neutrebbin. Allerdings, so Kurt Müller, Gemeindevertreter aus Neurüdnitz, dürften die Kosten nicht außer Acht gelassen werden. „Größer muss nicht unbedingt besser sein“, kommentierte er.

Dass die Sache nun spruchreif werde, sei der Beharrlichkeit des Amtes zu verdanken, machte Amtsleiter Helge Suhr auf der Sitzung am Montagabend im Bürgerhaus von Neureetz deutlich. Nun aber haben es alle sechs Gemeindevertretungen auf dem Tisch. Und in der Hand. „Wir würden es uns leichter machen, wenn die Müncheberger mal sagen, wie sie es machen“, warf Marianne Krüger, Gemeindevertreterin aus Mädewitz, ein. Das soll, versprach Suhr, demnächst in einer zentralen Veranstaltung passieren.