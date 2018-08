Betrüger scheitert zweimal an Rentner

MOZ

Oranienburg Betrüger haben gleich zweifach versucht, einen 77-Jährigen um sein Geld zu erleichtern. Am Dienstag rief gegen Mittag ein Unbekannter den Oranienburger an und gab sich als dessen Enkel aus. Er bat um 18 000 Euro für einen Hauskauf und wollte das Geld persönlich abholen. Der Rentner fiel nicht darauf herein und beendete das Gespräch. Kurz darauf klingelte es erneut. Diesmal gab sich der Anrufer als Kriminalbeamter aus und forderte den Mann auf, das zuvor vom „Enkel“ verlangte Geld der Polizei zu übergeben. Auch diesmal zog die Masche nicht und der 77-Jährige rief die richtige Polizei.